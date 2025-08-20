weather wolkig
  4. Kreisstraße K1363: Sanierung wird deutlich teurer

Sanierung der Kreisstraße K1363 in Wulferstedt Unerwarteter Sanierungsbedarf treibt Baukosten in die Höhe

Bei der Sanierungsplanung der K1363 in Wulferstedt wurde entdeckt, dass auch der Regenwasserkanal erneuert werden muss. Das hat erhebliche Folgen für das Budget.

Von Yvonne Heyer Aktualisiert: 20.08.2025, 16:19
Wo Parkflächen angeordnet werden, ist noch nicht abschließend geklärt.
Wo Parkflächen angeordnet werden, ist noch nicht abschließend geklärt. Foto: Yvonne Heyer

Wulferstedt. - Schon einige Monate „geistert“ die Sanierung der Kreisstraße (K) 1363 als gemeinsames Projekt von Landkreis und Gemeinde Am Großen Bruch durch Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen. Nun kam überraschend eine Neuerung hinzu, die eine außerordentliche Gemeinderatssitzung erforderlich machte.