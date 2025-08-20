Bei der Sanierungsplanung der K1363 in Wulferstedt wurde entdeckt, dass auch der Regenwasserkanal erneuert werden muss. Das hat erhebliche Folgen für das Budget.

Wo Parkflächen angeordnet werden, ist noch nicht abschließend geklärt.

Wulferstedt. - Schon einige Monate „geistert“ die Sanierung der Kreisstraße (K) 1363 als gemeinsames Projekt von Landkreis und Gemeinde Am Großen Bruch durch Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen. Nun kam überraschend eine Neuerung hinzu, die eine außerordentliche Gemeinderatssitzung erforderlich machte.