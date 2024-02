Was wird aus der MVB-Hütte am Damaschkeplatz? Jetzt gibt es Antworten. Enden wird hier die Geschichte eines einst wichtigen Punkt es ÖPNV in Magdeburg.

Längst hält an der Ersatzhaltestelle am Damaschkeplatz in Magdeburg keine Straßenbahn mehr. Das Bretterhäuschen steht nur noch im Weg.

Magdeburg - In früheren Jahren war der Damaschkeplatz eines der wichtigen Drehkreuze der Stadt. Doch das ist nun Geschichte. Längst halten die Straßenbahnen nicht mehr hier, sondern in Richtung Diesdorf 50 Meter weiter im Adelheidring und in Richtung City 200 Meter weiter am Kölner Platz. Stadteinwärts war diese Station erst Mitte Dezember in Betrieb genommen worden. Deshalb war die Ersatzhaltestelle auf dem Damaschkeplatz in dieser Richtung am längsten genutzt worden. Geblieben sind das provisorische, aus Holzbrettern gezimmerte Wartehäuschen, der Kunstrasen, ein paar Warnbaken und ein Schild: „Achtung: Ersatzhaltestelle geschlossen!“ Dies auch zum Ärgernis von manchem Passanten, der dieses Mahnmal für den öffentlichen Personennahverkehr als Hindernis empfindet oder aus ästhetischen Gründen ablehnt. Wie geht es wann mit der Hütte weiter?