Im Magdeburger Norden herrscht derzeit das Verkehrschaos: Die Saalestraße, eine wichtige Verbindung zur A2, ist teilweise gesperrt. Diese Möglichkeiten haben Autofahrer, die Sperrung zu umfahren.

Straßensperrung nach Havarie in der Saalestraße - So kommen Sie auf die A2

Aufgrund einer Havarie ist derzeit ein Abschnitt der Saalestraße in Magdeburg gesperrt.

Magdeburg. - Nach einer Havarie an einem Abwasserkanal der Städtischen Werke Magdeburg (SWM) und der Abwassergesellschaft ist ein Teil der Saalestraße in Magdeburg derzeit gesperrt. Wie Sie die Sperrung umfahren und wann die Straße wieder frei ist.