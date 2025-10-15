weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Umleitung Magdeburg: Straßensperrung nach Havarie - So erreichen Sie die A2

Eil
Verdacht auf Waffe: Großeinsatz der Polizei in Magdeburg
Verdacht auf Waffe: Großeinsatz der Polizei in Magdeburg

Umleitung durch Magdeburger Norden Straßensperrung nach Havarie in der Saalestraße - So kommen Sie auf die A2

Im Magdeburger Norden herrscht derzeit das Verkehrschaos: Die Saalestraße, eine wichtige Verbindung zur A2, ist teilweise gesperrt. Diese Möglichkeiten haben Autofahrer, die Sperrung zu umfahren.

Von Johanna Flint Aktualisiert: 15.10.2025, 11:09
Aufgrund einer Havarie ist derzeit ein Abschnitt der Saalestraße in Magdeburg gesperrt.
Aufgrund einer Havarie ist derzeit ein Abschnitt der Saalestraße in Magdeburg gesperrt. Foto: Johanna Flint

Magdeburg. - Nach einer Havarie an einem Abwasserkanal der Städtischen Werke Magdeburg (SWM) und der Abwassergesellschaft ist ein Teil der Saalestraße in Magdeburg derzeit gesperrt. Wie Sie die Sperrung umfahren und wann die Straße wieder frei ist.