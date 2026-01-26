weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  Streik bei MVB: Verdi erhöht Druck in Tarifverhandlungen

Busse und Straßenbahnen der MVB Verdi kündigt nächsten Streik im Magdeburger ÖPNV an

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe müssen sich auf den nächsten Streik einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu für Donnerstag aufgerufen.

Von Martin Rieß Aktualisiert: 27.01.2026, 10:04
Die Verdi hat Mitarbeiter der MVB in Magdeburg zu einem erneuten Streik aufgerufen.
Die Verdi hat Mitarbeiter der MVB in Magdeburg zu einem erneuten Streik aufgerufen.

Magdeburg. - Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) für Donnerstag (29. Januar 2026) zu einem zweiten Warnstreik aufgerufen. Bereits am 16. Januar hatte es einen ersten Arbeitskampf gegeben.