Magdeburg. - Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) für Donnerstag (29. Januar 2026) zu einem zweiten Warnstreik aufgerufen. Bereits am 16. Januar hatte es einen ersten Arbeitskampf gegeben.