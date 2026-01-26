Liveticker
Busse und Straßenbahnen der MVB Verdi kündigt nächsten Streik im Magdeburger ÖPNV an
Die Magdeburger Verkehrsbetriebe müssen sich auf den nächsten Streik einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu für Donnerstag aufgerufen.
Aktualisiert: 27.01.2026, 10:04
Magdeburg. - Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) für Donnerstag (29. Januar 2026) zu einem zweiten Warnstreik aufgerufen. Bereits am 16. Januar hatte es einen ersten Arbeitskampf gegeben.