Kein Strom, keine Heizung Tagelanger Stromausfall in Berlin: So ist Magdeburg vorbereitet
Seit Samstag saßen in Berlin Zehntausende Menschen ohne Strom und Heizung. Wie ist die Landeshauptstadt Magdeburg auf einen Stromausfall vorbereitet?
Aktualisiert: 07.01.2026, 14:51
Magdeburg. - Kein Strom, keine Heizung: Das neue Jahr begann für Zehntausende Berliner mit einem flächendeckenden und vor allem Tag andauernden Stromausfall. Die teils dramatische Lage in der Bundeshauptstadt wirft auch die Frage auf, wie Magdeburg auf einen solchen Fall vorbereitet ist.