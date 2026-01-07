Seit Samstag saßen in Berlin Zehntausende Menschen ohne Strom und Heizung. Wie ist die Landeshauptstadt Magdeburg auf einen Stromausfall vorbereitet?

Stromausfall im Südwesten Berlins: Über mehrere Tage saßen Zehntausende Menschen im Dunkeln und im Kalten. Die Stadt Magdeburg bereitet sich auf einen solchen Blackout vor.

Magdeburg. - Kein Strom, keine Heizung: Das neue Jahr begann für Zehntausende Berliner mit einem flächendeckenden und vor allem Tag andauernden Stromausfall. Die teils dramatische Lage in der Bundeshauptstadt wirft auch die Frage auf, wie Magdeburg auf einen solchen Fall vorbereitet ist.