Die Einkaufswagen in einem Magdeburger Supermarkt bleiben demnächst leer, weil er geschlossen wird.

Magdeburg - In den meisten Stadtteilen in Magdeburg gibt es zahlreiche Supermärkte und Discounter und damit reichlich Einkaufsmöglichkeiten für die Anwohner. Doch in einigen Gebieten sind diese bedeutend seltener zu finden. Wenn dann ein Markt schließen muss, ist das für die Kunden ein Grund zur Sorge.