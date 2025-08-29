Die „Tabakbörse“ gibt es seit 30 Jahren in Ottersleben. Kristin Eidelmann wollte eigentlich Gastronomin werden. Warum sie sich anders entschied und was sie daran liebt.

Tabak statt Gastro in Magdeburg: 30 Jahre der Kiosk für alles

Magdeburg. - Seit 30 Jahren steht Kristin Eidelmann hinter der Theke ihrer Tabakbörse in Ottersleben. Während viele Geschäfte um sie herum schlossen und neue Läden eröffneten, blieb sie bestehen. Dabei wollte die 53-Jährige eigentlich Gastronomin werden.