Im Juni eröffnet die Magdeburgerin Tabea Peters ihr eigenes Poledance-Studio in Stadtfeld West. Was das Studio 108 besonders macht und worauf Kunden sich freuen können.

Tanzen an der Stange und was es kostet: Magdeburgerin erfüllt sich Traum vom Studio

Tabea Peters ist Inhaberin vom "Studio 108" in Magdeburg.

Magdeburg. - Gekonnt springt Tabea Peters an der Stange hoch und beginnt, sich zu drehen. Sie streckt die Beine von sich, hält sich nur mit Hand und Hüfte fest, dann umklammert ihre Beine in einer fließenden Bewegung wieder die Stange, sodass die Arme freies Spiel haben. Poledance ist die Leidenschaft der 29-Jährigen. Mit der Eröffnung des „Studio 108“ erfüllt sie sich in Magdeburg nun ihren Traum.