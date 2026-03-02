Mega-Loch im Haushalt Das große Streichkonzert: Diese Investitionen fallen in Magdeburg aus
Das sind schmerzhafte Einschnitte. Die Stadt Magdeburg muss mehrere geplante Investitionen für dieses Jahr streichen - wegen der Auflagen des Landesverwaltungsamtes. Wie es für die gestrichenen Projekte weitergeht.
Aktualisiert: 02.03.2026, 15:30
Magdeburg. - Das Minus ist einfach zu groß. 52 Millionen Euro fehlen Magdeburg für einen ausgeglichenen Haushalt. Das Landesverwaltungsamt hat die Stadt dazu verdonnert, bei ihren geplanten Investitionen 5,3 Millionen Euro und bei ihren Verpflichtungsermächtigungen 7,2 Millionen Euro zu sparen. Dadurch fallen mehrere Projekte weg.