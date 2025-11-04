Im City-Tunnel in Magdeburg sind dieser Tage Arbeiten in der Röhre stadteinwärts ausgeführt worden. Dafür galt am Montag und Dienstag ein Tempolimit. Was dort gemacht worden ist.

Tempo 30 im Magdeburger City-Tunnel: Das steckt hinter den Arbeiten

Magdeburg. - Wer am Montag und Dienstag (4. November 2025) durch den Magdeburger City-Tunnel stadteinwärts fuhr, wurde bereits beim Einfahren in die Tunnelröhre mit gelben Blinklichtern und einem Tempolimit von 30 Stundenkilometern gewarnt. In der Tunnelröhre waren Arbeiter einer Firma unter anderem mit einem Hubsteiger im Einsatz und werkelten an der Tunneldecke. Das steckt hinter den Arbeiten.