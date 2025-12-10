Nach dem Guss der letzten und größten neuen Glocke für den Magdeburger Dom steht nun auch der Termin fest, wann sie aus der Grube geholt wird. Auch gut zwei Wochen nach dem Guss ist die Glocke noch heiß.

Termin steht fest: Wann die Magdeburger Domglocke ausgepackt wird

In der Glockengießerei Grassmayr ist die Glocke für den Magdeburger Dom gegossen worden. Nach dem Guss wurde jetzt der obere Teil über der Glocke entfernt.

Magdeburg. - Einige Tage sind seit dem Guss der größten neuen Glocke für den Magdeburger Dom nun vergangen. Jetzt haben Mitarbeiter der Glockengießerei Grassmayr im österreichischen Innsbruck den Bereich über der Glocke entfernt. Auch ein Termin, wann die Glocke Credamus aus der Grube geholt wird, steht nun fest.