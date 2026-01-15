Die Stadt Magdeburg reagiert auf den Frust vieler Bürger. Drei gezielte Bausteine sollen helfen, Wartezeiten auf einen Termin im Bürgerbüro zu verkürzen und vielleicht sogar den Weg zum Amt zu ersparen.

Schlange stehen heißt es vor allem morgens vor dem Bürgerbüro Mitte in der Leiterstraße in Magdeburg. Dann können Bürger auch ohne Termin vorbeikommen.

Magdeburg. - Der Sommerurlaub scheint noch weit entfernt. Ein Blick in den Reisepass zeigt aber: Er läuft bald ab. So viel Zeit ist dann doch nicht mehr, einen neuen zu beantragen. Doch die Versuche, online einen Termin im Bürgerbüro zu bekommen, scheitern. Immer und immer wieder. Ein Problem, das seit Jahren anhält. Die Stadtverwaltung steuert dagegen. Mit drei Bausteinen.