Magdeburg - In der Reihe „Das ist 2024“ kommen Vertreter von Institutionen und Einrichtungen in Magdeburg schriftlich zu Wort. Heute: Julien Chavaz. Er ist Generalintendant des Theaters Magdeburg und zudem als Operndirektor des Hauses.

So war für uns 2023: Absolut unvergesslich. Vom fulminanten und ausverkauften Domplatz-Open-Air „Catch Me If You Can“ zur Einladung von „Eugen Onegin“ nach Palermo und „Woyzeck“ zum Festival „Radikal Jung“ bis zum Projekt „Sehnsucht“ mit dem Ukrainischen Frauenchor, von großen Lachanfällen bei „Odyssee“ zu einprägsamen Bildern bei „Le Sacre du Printemps“. 2023 war eine absolute Erfolgsgeschichte, unter anderem weil das Jahr mit meinem neuen Team gestaltet wurde.

Es macht wahnsinnigen Spaß, mit so einer tollen Belegschaft durch die Herausforderungen am Theater zu navigieren.

Ausblick des Theaters Magdeburg auf das Jahr 2024

Das nehmen wir uns für 2024 vor: Große Mengen an Emotionen! Mit dem Neujahrskonzert der Magdeburgischen Philharmonie starteten wir in ein Jahr, das bunt, sexy, tiefsinnig, elektrisierend und hochlustig wird. Tolle Künstler:innen kommen nach Magdeburg.

Wir sind stolz und brennen vor Vorfreude. Die Oper „Die Hochzeit des Figaro“ begleitet mich schon mein ganzes Leben. Ich kann es kaum erwarten, das Stück selbst zu inszenieren.

Die kleinen Opernfans dürfen sich auf die Kinderoper zum Mitmachen „Der Wind in den Weiden“ freuen. Vor dem Magdeburger Dom ist die Fortsetzung eines der erfolgreichsten Musicals zu erleben: Mit „Liebe stirbt nie“ kehrt das „Phantom der Oper“ zurück.

So schätzen wir die Lage 2024 ein: Das Publikum füllt die Reihen im Opern- wie im Schauspielhaus und feiert die Künstler:innen mit tosendem Applaus.

Das ist für uns die wichtigste Maßeinheit, um die aktuelle Lage einzuschätzen.

Was das Theater Magdeburg wünscht - und was es sich selbst wünscht

Wir suchen dringend noch mehr Zeit und noch mehr Energie! Theater machen heißt oft, in seiner Traumschublade priorisieren zu müssen.

Das wünschen wir uns von der Stadtpolitik 2024: Für die Unterstützung auch in schwierigen Zeiten möchte ich mich bedanken. Wir wissen die Wertschätzung und das entgegenbrachte Vertrauen zu schätzen. Ich wünsche uns für das neue Jahr eine ebenso erfolgreiche und produktive Zusammenarbeit, denn neben den künstlerischen stehen auch wichtige bauliche Projekte ins Haus.

Das wünschen wir unserem Magdeburg in diesem Jahr: Ein Jahr, in dem wir optimistisch in die Zukunft schauen, Veränderungen offen gegenüberstehen und das Potenzial unserer Stadt ausschöpfen. Magdeburg ist ein Raum der Möglichkeiten, den es zu füllen gilt, und Theater bringt immer einen wichtigen Beitrag in Städte, die sich weiterentwickeln. Wir freuen uns darauf!