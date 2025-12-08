weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Opfer starb im Krankenhaus: Tödliche Prügelattacke Magdeburg: Ermittlungen gegen Verdächtige eingestellt

Im Fall der tödlichen Prügelattacke von Magdeburg-Olvenstedt an Himmelfahrt 2024 sind die Ermittlungen gegen vier Tatverdächtige eingestellt worden. Ein Verfahren läuft noch.

Von Ivar Lüthe 08.12.2025, 12:32
Für das Opfer der tödlichen Prügelattacke in Magdeburg-Olvenstedt waren Blumen abgelegt und Kerzen aufgestellt worden.
Magdeburg. - Mehr als ein Jahr nach der tödlichen Prügelattacke von Magdeburg-Olvenstedt sind die Ermittlungen weitgehend eingestellt worden. Das hat die Staatsanwaltschaft Magdeburg mitgeteilt. In der Nacht nach Himmelfahrt (10. Mai 2024) war ein 33-Jähriger angegriffen und so schwer verprügelt worden, dass er wenige Tage später im Krankenhaus seinen schwersten Verletzungen erlag.