Im Fall der tödlichen Prügelattacke von Magdeburg-Olvenstedt an Himmelfahrt 2024 sind die Ermittlungen gegen vier Tatverdächtige eingestellt worden. Ein Verfahren läuft noch.

Für das Opfer der tödlichen Prügelattacke in Magdeburg-Olvenstedt waren Blumen abgelegt und Kerzen aufgestellt worden.

Magdeburg. - Mehr als ein Jahr nach der tödlichen Prügelattacke von Magdeburg-Olvenstedt sind die Ermittlungen weitgehend eingestellt worden. Das hat die Staatsanwaltschaft Magdeburg mitgeteilt. In der Nacht nach Himmelfahrt (10. Mai 2024) war ein 33-Jähriger angegriffen und so schwer verprügelt worden, dass er wenige Tage später im Krankenhaus seinen schwersten Verletzungen erlag.