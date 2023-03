Blick auf die Einfahrt am Damaschkeplatz in den Tunnel.

Magdeburg - Lange genug hat es gedauert, bis der Tunnel am Magdeburger Hauptbahnhof fertiggestellt wurde. In ersten Planung war die Rede davon, dass der Verkehr im Jahr 2016 hier rollen kann. Zum Baustart war von 2019 die Rede. Zuletzt hatte sich die Freigabe auf dieses Jahr verschoben. Diesen Sonnabend ist es nun so weit – die Autos können durch die beiden Tunnelröhren rollen. Vorher haben Magdeburger und Besucher jedoch noch einmal die einmalige Gelegenheit, das am Ende mehr als 200 Millionen Euro teure Bauvorhaben im Herzen der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts in Augenschein zu nehmen. Was ist dabei zu beachten?