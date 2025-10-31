Schulentwicklung im Landkreis Harz Vier-Tage-Woche als Lösung zur Rettung des Osterwiecker Fallstein-Gymnasiums?

Eine Schule ohne Leitung ist eine Schule ohne Zukunft? Wie sich Bildungsminister Jan Riedel und Landtagsabgeordneter Alexander Räuscher im Dialog mit Vertretern der Jungen Union Nordharz zur Standortsicherung des Fallstein-Gymnasiums Osterwieck positionieren.