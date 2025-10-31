LIVE:
Schulentwicklung im Landkreis Harz Vier-Tage-Woche als Lösung zur Rettung des Osterwiecker Fallstein-Gymnasiums?
Eine Schule ohne Leitung ist eine Schule ohne Zukunft? Wie sich Bildungsminister Jan Riedel und Landtagsabgeordneter Alexander Räuscher im Dialog mit Vertretern der Jungen Union Nordharz zur Standortsicherung des Fallstein-Gymnasiums Osterwieck positionieren.
31.10.2025, 10:15
Osterwieck. - Bisher verweigert das Landesschulamt weiterhin, die Schulleiterstelle am Fallstein-Gymnasium Osterwieck (FGO) auszuschreiben - trotz lauter Proteste. Begründet werde diese Entscheidung damit, dass das Amt den langfristigen Bestand der Schule aufgrund zu geringer Schülerzahlen anzweifele. Eine Entscheidung, die im Landkreis Harz hohe Wellen geschlagen und nun Sachsen-Anhalts Landespolitiker auf den Plan gerufen hat.