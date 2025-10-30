Mit einer an die Öffentlichkeit, an Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD), an Landrat Andy Grabner (CDU) und an die Entscheidungsträger der Helios Deutschland gerichteten Willensbekundung, hat sich der Stadtrat geschlossen hinter die Zerbster Klinik gestellt und konkrete Forderungen formuliert.

Helios-Klinik Zerbst: Stadtrat steht geschlossen hinter Krankenhaus und fordert den Weiterbetrieb

Bürgermeister Andreas Dittmann unterschreibt im Beisein von Yves Zelmanski, Betriebsratsvorsitzender der Zerbster Helios-Klinik die vom Stadtrat einstimmig beschlossene Willensbekundung zum Erhalt des Krankenhauses.

Zerbst - Der Stadtrat hat am Mittwoch, 29. Oktober 2025 einstimmig eine Willensbekundung zum Erhalt des Zerbster Krankenhauses beschlossen. Adressaten des Papiers sind neben der Öffentlichkeit Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD), Landrat Andy Grabner (CDU) und die Entscheidungsträger der Helios Deutschland. Hier der Wortlaut der Willensbekundung: