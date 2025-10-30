Willensbekundung Helios-Klinik Zerbst: Stadtrat steht geschlossen hinter Krankenhaus und fordert den Weiterbetrieb
Mit einer an die Öffentlichkeit, an Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD), an Landrat Andy Grabner (CDU) und an die Entscheidungsträger der Helios Deutschland gerichteten Willensbekundung, hat sich der Stadtrat geschlossen hinter die Zerbster Klinik gestellt und konkrete Forderungen formuliert.
30.10.2025, 07:08
Zerbst - Der Stadtrat hat am Mittwoch, 29. Oktober 2025 einstimmig eine Willensbekundung zum Erhalt des Zerbster Krankenhauses beschlossen. Adressaten des Papiers sind neben der Öffentlichkeit Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD), Landrat Andy Grabner (CDU) und die Entscheidungsträger der Helios Deutschland. Hier der Wortlaut der Willensbekundung: