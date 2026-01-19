weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Ermittlungserfolg für die Magdeburger Polizei: Nach der Zerstörungs-Orgie im Stadtteil Rothensee, bei der mehr als 70 Autos beschädigt worden sind, gibt es nun einen Tatverdächtigen.

Von Ivar Lüthe 19.01.2026, 06:00
Eines der mehr als 70 zerkratzten Autos, die Ostersonntag 2025 in Magdeburg-Rothensee beschädigt worden sind.
Eines der mehr als 70 zerkratzten Autos, die Ostersonntag 2025 in Magdeburg-Rothensee beschädigt worden sind. Foto: Ivar Lüthe

Magdeburg. - Es ist ein Vandalismusfall, der in Magdeburg bislang seines Gleichen sucht: Im Stadtteil Rothensee waren am Ostersonntag (20. April 2025) mehr als 70 Autos beschädigt worden. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen. Was bisher bekannt ist.