Ermittlungserfolg für die Magdeburger Polizei: Nach der Zerstörungs-Orgie im Stadtteil Rothensee, bei der mehr als 70 Autos beschädigt worden sind, gibt es nun einen Tatverdächtigen.

Eines der mehr als 70 zerkratzten Autos, die Ostersonntag 2025 in Magdeburg-Rothensee beschädigt worden sind.

Magdeburg. - Es ist ein Vandalismusfall, der in Magdeburg bislang seines Gleichen sucht: Im Stadtteil Rothensee waren am Ostersonntag (20. April 2025) mehr als 70 Autos beschädigt worden. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen. Was bisher bekannt ist.