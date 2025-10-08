Keine Verkehrsberuhigung „Überfällig“ und doch abgelehnt: Magdeburger Stadtrat sagt Nein zum Zebrastreifen
Ist die Arndtstraße in Magdeburg sicher für Fußgänger? Im Stadtrat scheiden sich die Geister. Die Argumente für einen Zebrastreifen verpuffen, die Mehrheit winkt ab.
08.10.2025, 18:30
Magdeburg. - Es wurden 1.500 Unterschriften gesammelt und ein provisorischer Zebrastreifen ausgelegt. Es gab eine positive Stellungnahme der Verwaltung sowie Zuspruch in den Ausschüssen. Doch der Einsatz mehrerer Magdeburger für einen weiteren Überweg auf der Arndtstraße blieb erfolglos. In der Stadtrats-Debatte ging es heiß her.