Ist die Arndtstraße in Magdeburg sicher für Fußgänger? Im Stadtrat scheiden sich die Geister. Die Argumente für einen Zebrastreifen verpuffen, die Mehrheit winkt ab.

Von Sabine Lindenau 08.10.2025, 18:30
Die Grünen-Aktion am Tag der Stadtratssitzung vor dem Alten Rathaus zog zwar Blicke auf sich. Doch im Stadtrat fand sich keine Mehrheit.
Die Grünen-Aktion am Tag der Stadtratssitzung vor dem Alten Rathaus zog zwar Blicke auf sich. Doch im Stadtrat fand sich keine Mehrheit.

Magdeburg. - Es wurden 1.500 Unterschriften gesammelt und ein provisorischer Zebrastreifen ausgelegt. Es gab eine positive Stellungnahme der Verwaltung sowie Zuspruch in den Ausschüssen. Doch der Einsatz mehrerer Magdeburger für einen weiteren Überweg auf der Arndtstraße blieb erfolglos. In der Stadtrats-Debatte ging es heiß her.