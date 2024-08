Prozess am Landgericht Magdeburg Überraschendes Urteil: Tankstellen-Räuber muss nicht so lange in Haft

Ein Kokainsüchtiger, der am 4. April 2024 zwei Tankstellen in Magdeburg überfallen hat, bekommt eine Chance auf Rehabilitation. Und muss nicht so lange ins Gefängnis wie die Staatsanwaltschaft gefordert hat.