Im Stadtrat Magdeburg wurde ein Zebrastreifen für die Erich-Weinert-Straße angeregt. Fußgänger sollen so leichter zum Amo kommen können. Das lehnt die Verwaltung aber ab.

Die Stadt Magdeburg lehnt die Markierung eines Zebrastreifens vor dem Amo ab.

Magdeburg. - Bekommt die Erich-Weinert-Straße in Magdeburg einen Zebrastreifen? Die Fraktion Grüne/Future! hatte dies im Stadtrat beantragt. Unter anderem die Besucher des Amo-Kulturhauses sollen so leichter über die vielbefahrene Straße kommen. Doch die Stadtverwaltung lehnt diese Idee ab.