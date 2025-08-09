weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Zu viele Spuren für Autos Umbau zu teuer: Verwaltung lehnt Zebrastreifen am Magdeburger Amo ab

Im Stadtrat Magdeburg wurde ein Zebrastreifen für die Erich-Weinert-Straße angeregt. Fußgänger sollen so leichter zum Amo kommen können. Das lehnt die Verwaltung aber ab.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 09.08.2025, 13:57
Die Stadt Magdeburg lehnt die Markierung eines Zebrastreifens vor dem Amo ab.
Die Stadt Magdeburg lehnt die Markierung eines Zebrastreifens vor dem Amo ab. Foto: dpa

Magdeburg. - Bekommt die Erich-Weinert-Straße in Magdeburg einen Zebrastreifen? Die Fraktion Grüne/Future! hatte dies im Stadtrat beantragt. Unter anderem die Besucher des Amo-Kulturhauses sollen so leichter über die vielbefahrene Straße kommen. Doch die Stadtverwaltung lehnt diese Idee ab.