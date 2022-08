Umfrage: Was kostet eine Wohnung?

Magdeburg - Was kostet eine Wohnung in Magdeburg? Und sind die Sozialleistungen dementsprechend angemessen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Stadt Magdeburg in den nächsten Wochen und möchte auf möglichst repräsentative Umfrageergebnisse kommen. Dazu wurden bereits große Wohnungsgenossenschaften und -gesellschaften in der Stadt angeschrieben. Nun geht die Stadt den nächsten Schritt und fragt auch bei 3000 privaten Vermietern nach.