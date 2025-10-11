Der Abriss der Ringbrücke Brenneckestraße steht bevor. Ab Montag, 13. Oktober, wird der gesamte Bereich gesperrt. Dadurch wird Süden Magdeburgs zum Nadelöhr. Wie Sie am besten durch die Stadt kommen und wo Staugefahr besteht.

Umleitung und Staugefahr: So kommen Sie noch durch Magdeburg

Noch können die Auf- und Abfahrten des Magdeburger Rings an der gesperrten Ringbrücke Brenneckestraße genutzt werden. Ab 13. Oktober 2025 nicht mehr.

Magdeburg. - Nerven bewahren und geduldig bleiben heißt es ab Montag, 13. Oktober, für alle Auto- und Lkw-Fahrer, die durch den Süden der Stadt Magdeburg wollen. Die Möglichkeit, die Auf- und Abfahrten der Ringbrücke Brenneckestraße zu nutzen, wird dann gekappt. In den Herbstferien wird das marode Bauwerk abgerissen. So kommen Sie am besten durch.