Kommentar zum Müllsammeln im Stadtpark Magdeburg: Pflicht aller

Die Naturschutzjugend hat im Rotehornpark in Magdeburg mit Freiwilligen Müll gesammelt. Doch im Grunde genommen könnte alles so einfach sein: Wer in der Lage ist, Dinge für seinen Ausflug ins Grüne mitzunehmen, sollte danach auch in der Lage sein, seinen Krempel wieder mitzunehmen. Leider ist das längst noch nicht bei allen Menschen angekommen.