Barleben - Im vergangenen Jahr war das Leben am Barleber See noch eine Baustelle, nun ist das Idyll von Absperrungen befreit – und bereit für das Comeback des Uni-Triathlons. Nach einem Jahr der Zwangspause freuen sich Michael Kauert und sein Team vom USC über eine beträchtliche Resonanz auf den Wettbewerb, der an diesem Mittwochabend gestartet wird. 383 Damen und Herren haben sich für die 35. Auflage angemeldet. „Das kommt unserem Rekord schon sehr nahe“, sagt Kauert lächelnd. Aber aus Erfahrung weiß er natürlich, dass es immer kurzfristige Absagen gibt. Deshalb sind bis spätestens 17 Uhr auch noch Nachmeldungen möglich. Einlass ist ab 14.30 Uhr.

Titelverteidiger am Start

Ob dieses großen Starterfeldes wird der Triathlon in drei Wellen gestartet. Die erste Riege geht um 18.20 Uhr ins Wasser, die zweite und dritte folgen jeweils mit zehnminütigem Abstand. 850 Meter sind im See zu absolvieren, 20 Kilometer auf dem Rad und fünf Kilometer auf der Laufstrecke. Neben der Urkunde wird auch eine Finisher-Medaille überreicht. Unter den Startern ist wieder Christian Gramm vom Riemer MTC, er führt die „Hall of Fame“ des Uni-Triathlons unangefochten mit 31 Teilnahmen an, bei den Frauen ist es Anneliese Hünecke vom LTV Genthin mit 24 Starts, sie ist diesmal nicht dabei. Dafür aber der Titelverteidiger: Leonard Fritze von den Magdeburger Fahrrad Trimagos hatte 2023 die Ziellinie als Erster nach 1:04,35 Stunden überquert.

Kein Regen am Abend

Jetzt müssen Kauert und der USC nur noch hoffen – darauf, dass das Wetter hält. Die Erfahrung hat sie oft genug eines anderen belehrt. „Oft hatten wir am Tage schönes Wetter, am Abend kam dann das Gewitter“, sagt Kauert lächelnd. Das Online-Portal wetter.de prognostiziert: „Es wird warm, und es gibt ein bisschen Regen. Es werden 25 Grad. Du kannst dich auf sieben Stunden Sonne freuen.“ Sonne soll es zum Start nicht mehr geben - Regen auch nicht.