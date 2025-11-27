Zum zweiten Mal sollte Mietern in Magdeburg jetzt das Gas abgestellt werden, weil ihr Vermieter die Rechnungen nicht bezahlt hat. Da zählen keine Ausreden mehr.

Magdeburg. - Zum zweiten Mal mussten Mieter in Magdeburg jetzt zittern. Das erste Mal, weil ihnen Anfang des Jahres tatsächlich das Gas abgedreht wurde und sie zehn Tage lang in kalten Wohnungen ausharren mussten. Und jetzt ein zweites Mal, weil ihnen das erneut drohte. Und das wieder bei Minustemperaturen in der Nacht.