Das Programm in Magdeburg am Dienstag, 13. Februar 2024, bietet Programm für Wagnerianer, Kino, Party und mehr.

Magdeburg - Auch Dienstag, der 13. Februar 2024, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Richard Wagner ist im Magdeburger Opernhaus Thema

Ein Vortrag mit abschließender Diskussion steht für Dienstag auf dem Programm des Magdeburger Opernhauses. Referent und Gesprächspartner ist Rainer Fineske.

Er war 14 Jahre Vorsitzender des Richard-Wagner-Verbandes Berlin-Brandenburg und ist seit 2019 Präsident des Richard-Wagner-Verbandes International. Der Vortrag führt durch die Geschichte der Richard-Wagner-Verbände seit 1872 und knüpft auch an die Entstehung des Magdeburger Verbandes 1909 an. Als Präsident des Richard-Wagner-Verbandes International verfügt Rainer Fineske über eine reiche Auswahl an Bildern der Gründungszeit, zu politisch-kulturellen Persönlichkeiten aus der Entstehungszeit der Verbände von 1872 bis in die Gegenwart.

Der Referent behandelt nicht nur die Frage, welche Personen und wann diese Gründungen mit all ihren Wandlungen stattgefunden haben, sondern auch, wie sich die politische und kulturelle Situation im Laufe der letzten 150 Jahre in den Ortsverbänden, im Festspielhaus wie auch bei den Mitgliedern der Familie Wagner verändert hat.

Der Abend am Todestag Wagners soll auch der weiteren Vernetzung, Kontaktaufnahme zu anderen Wagner-Verbänden und der Vorbereitung von Veranstaltungen in Magdeburg dienen. Neben den Mitgliedern des Wagner-Verbandes sind auch andere Interessierte herzlich eingeladen.

Der Eintritt ist frei. Es werden Spenden für einen Sessel im Wagner-Theater Riga gesammelt, dessen Restaurierung der Wagner-Verband Magdeburg mit unterstützen möchte.

Rainer Fineske ist diesen Dienstag, 13. Februar, ab 18.30 Uhr zu Gast im Wagner-Foyer im Opernhaus am Universitätsplatz 9.

Kino: "Geliebte Köchin" im Magdeburger Studiokino

Frankeich, Ende des 19. Jahrhunderts: Seit 20 Jahren arbeitet die außergewöhnliche Köchin Eugénie (Juliette Binoche) für den berühmten Gourmet Dodin (Benoît Magimel). Sie kreiert mit ihm die köstlichsten Gerichte, die selbst die legendärsten Köche der Welt in Staunen versetzen. Aus der gemeinsamen Zeit in der Küche und der Leidenschaft für das Kochen ist über die Jahre weit mehr als nur eine Liebe fürs Essen erwachsen.

Der für den Oscar nominierte Film "Geliebte Köchin" wird im Magdeburger Studiokino im Moritzplatz 1a gezeigt. Beginn ist vom 8. bis 14.2.2024 jeweils um 15 und 20 Uhr.

Kino: „A Great Place to Call Home“

Der Film „A Great Place to Call Home“ wird derzeit im Moritzhof im Moritzplatz 1 in Magdeburg gezeigt. Vorstellungen sind am 10.2. um 16.45 Uhr, am 12.2. als Original mit deutschem Untertitel um 17.30 Uhr, am 13.2. um 20.15 Uhr, am 14.2. um 18 Uhr, am 17.2. um 18.45 Uhr, am 22.2. um 18.15 Uhr, am 23.2. um 16 Uhr, am 25.2. um 17.30 Uhr und am 29.2. um 19.30 Uhr geplant.

Die Geschichte: In einer Kleinstadt irgendwo in Pennsylvania verbringt Milton einen unaufgeregten Lebensabend zwischen Gartenarbeit, Gemeindetreffen und Gedächtnistraining. Weil der Witwer immer kauziger wird, werden seine Wortmeldungen bei den Gemeindeversammlungen selten ernst genommen.

Seine Kleinstadt benötige zum Beispiel dringend einen passenderen Slogan, meint Milton, denn „A Great Place to Call Home“ ist einfach zu ambivalent... Als eines Nachts ein Ufo in Miltons Blumenbeet bruchlandet, will niemand dem alten Mann glauben – nicht der Notruf, nicht der Kassierer im Supermarkt und schon gar nicht der Gemeinderat.

Ausstellung "Gestohlene Kinder" in der Magdeburger Hochschulbibliothek

"Niños robados. Gestohlene Kinder. Stolen children." heißt eine Ausstellung, die bis 29. Februar 2024 in der Hochschule Magdeburg-Stendal gezeigt wird. Ausstellungsort ist die Bibliothek im Haus 1 auf dem Magdeburger Campus in der Breitscheidstraße 2. Geöffnet ist die Bibliothek Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr.

Hintergrund: Der Verlust eines Kindes – sei es durch Tod oder gewaltsames Verschwinden – ist eine der schlimmsten Erfahrungen für Eltern und Familien. Immer wieder nutzen Regierungen, ihre Behörden, aber auch terroristische Gruppen diese Urangst, um auf Familien und Gemeinschaften aus unterschiedlichen Gründen Druck auszuüben. Bis heute ist die gesellschaftliche Sensibilität für und das Wissen über diese Verbrechen gering. Das Leid und die Traumata werden verdrängt. Die Schuld am Verschwinden der Kinder wird oft den Opfern zugeschoben.

Besuch im Dom zu Magdeburg

Täglich um 14 Uhr beginnen im Dom zu Magdeburg Führungen. Er befindet sich in der südlichen Altstadt der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Der Dom ist eine beeindruckende gotische Kathedrale im Herzen der Stadt. Seine imposante Architektur und die markante Doppelturmfassade prägen die Skyline von Magdeburg. Der Dom wurde im 13. Jahrhundert erbaut und ist eines der ältesten gotischen Bauwerke in Deutschland. Im Inneren beeindrucken die Gewölbe, kunstvollen Altäre und historischen Grabmäler.

Treffen für den Magdeburger Tresenchor

Der Tresenchor trifft sich am Dienstag um 19 Uhr erstmals und ohne Einladung in der Xampanyeria im Breiten Weg 226 in Magdeburg. Es geht darum, Kneipenkult und Singen zu verbinden. Inspiriert von Kneipenchören in anderen Städten, arbeitet das Theater Magdeburg mit der Xampanyeria zusammen.

Alle zwei Wochen laden Tillmann Staemmler und Dorothea Lübbe zum gemeinsamen Singen und Trinken ein. Tillmann spielt Musik, Dorothea leitet den Tresen, und sie ermutigen alle, beliebte Poplieder der letzten Jahrzehnte mitzusingen. Das Ziel ist es, den Tresenchor zur festen Größe der Stadtkultur in Magdeburg zu machen und eine unterhaltsame, musikalische Tradition zu etablieren.

Nach diesem Dienstag sind die nächsten Termine am 27. Februar, am 12. und 26. März geplant.

Tanzen am Dienstag: Baracke und Flowerpower

Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.