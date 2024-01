Das Programm in Magdeburg am Dienstag, 16. Januar 2024, erinnert an das schwere Bombardement 194 auf die Stadt.

Das Sonar Quartett tritt am 16. Januar in Magdeburg auf.

Magdeburg - Film und Kunst - auch Dienstag, der 9. Januar 2023, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

„Sonar Quartett“ spielt zum Gedenken in Magdeburg

Ein besonderes, intensives Klangerlebnis verspricht das Gedenkkonzert mit dem Berliner „Sonar Quartett“, das am Dienstag, 16.1.2024, 20.30 Uhr, in der Klosterkirche im Kunstmuseum Magdeburg erklingt.

Seit seiner Gründung 2006 tastet das Sonar Quartett immer wieder die Ränder der klassischen Musik ab, es erschafft Utopien und improvisiert Klangabdrücke, deren Nachhall schon den Weg zum nächsten notierten Werk nährt. Wojciech Garbowski, Amalie Kjaergaard, Gregoire Simon und Konstantin Manaev verstehen sich als komponierendes Streichquartett, das weit über vermeintliche Genregrenzen hinausgreift, indem es sich auch der eigenen Körper, elektronischer Verstärkung und Verfremdung bedient oder auch bildkünstlerische Werke in Klang verwandelt.

Zum Gedenken an die Zerstörung der Stadt im Kriegsjahr 1945 werden um 21.28 Uhr die Glocken des Klosters Unser Lieben Frauen geläutet. Erst 2022 war mit der Wiederherstellung eines Gewölbes in der Klosterkirche der letzte Kriegsschaden an dem Denkmal behoben worden.

Lesung und Gespräch mit Stella Leder und Katharina Peter im Magdeburger Schauspielhaus

"Erinnern, Vergessen, Schweigen: Antisemitismus in Ost und West" ist eine Lesung mit Stella Leder und Katharina Peter am Dienstag, 16. Januar 2024, im Magdeburger Schauspielhaus überschrieben. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Während Stella Leder in dieser Doppellesung mit ihrem Roman „Meine Mutter, der Mann im Garten und die Rechten“ Einblicke in ihre deutsch-jüdische Familiengeschichte gibt, erzählt Katharina Peter in ihrem Debütroman „Erzählung vom Schweigen“ vom Aufwachsen einer Nach-68er-Generation im Westen Deutschlands. Moderiert wird der Abend von der Literaturwissenschaftlerin Anja Thiele.

Tresenchor des Theaters in der Xampanyeria

Der Tresenchor des Theaters Magdeburg soll Kneipenkult und das gemeinsame Singen verbinden. Was in vielen Städten längst als Kneipenchor Tradition hat, soll auch zur festen Größe der Stadtkultur in Magdeburg werden. Im 14-tägigen Turnus laden Tillmann Staemmler und Dorothea Lübbe Dienstagabends krächzige und jauchzende Goldkehlchen an den Tresen in die Xampanyeria um gemeinsam Lieder zu schmettern und Kaltgetränke zu genießen.

Nächster Termin ist Dienstag der 16. Januar 2024. Beginn ist um 19 Uhr. Veranstaltungsort ist die Xampaneriya im Breiten Weg 226. Zu erreichen ist der Kneipenchor per E-Mail an tresenchor@theater-magdeburg.de.

„Worst Case Scenario“ im Kunstmuseum Magdeburg

Ein Fenster mit Blick auf den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr an einer Straßenecke - das ist die Sonderausstellung „Worst Case Scenario“, die neben anderen derzeit im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 gezeigt wird. John Smith hat eine Sammlung von Standbildern zusammengestellt, die das tägliche Leben an einer Wiener Straßenecke zeigen und erst im weiteren szenischen Verlauf vorsichtig in Bewegung geraten.

Geöffnet ist das Kunstmuseum Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr und Sonnabend und Sonntag 10 bis 18 Uhr. Die Sonderausstellung läuft bis zum 4. Februar.

Tanzen am Dienstag: Baracke und Flowerpower

Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

