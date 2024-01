Das Programm in Magdeburg am Dienstag, 23. Januar 2024, bietet Kino, Party, Wissen und Kunst.

Magdeburg - Der wohl letzte Polanski-Film und Partys an zwei Locations - auch Dienstag, der 23. Januar 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

„The Palace" im Studiokino in Magdeburg

Altmeister und Oscar-Preisträger Roman Polanski lässt sein hochrangiges Ensemble von Mickey Rourke über Fanny Ardant, Oliver Masucci bis hin zu Milan Peschel und John Cleese in der turbulenten Komödie "Th Palace" so manch eine Überraschung erleben. Damit legt der 90-jährige Regisseur den vermutlich letzten Film seiner Karriere vor. Im Magdeburger Studiokino im Moritzplatz 1a läuft der Streifen am 19.1. um 20 Uhr, am 20., 21. und 23.1. um 17.30 und 20 Uhr sowie am 24.1. um 20 Uhr.

In den Schweizer Alpen, inmitten eines verschneiten Tals, steht ein imposantes Bauwerk mit märchenhafter Atmosphäre. Es ist das Palace Hotel, in dem sich jedes Jahr eine illustre Schar reicher, verwöhnter und lasterhafter Gäste einfindet, um den Jahreswechsel zu feiern. Auch in der Silvesternacht des Jahres 1999 kommen sie aus aller Welt zusammen, um gemeinsam das Ende eines Jahrtausends einzuläuten. Doch die Party in der luxuriösen Residenz nimmt eine unerwartete Wendung.

Letzter Termin zum Thema Wasserstoff an der Otto-von-Guricke-Universität Magdeburg

Die letzte Veranstaltung der öffentlichen Ringvorlesung des Semesters zum Thema Wasserstoff findet am 23. Januar statt. Beginn ist um 17.15 Uhr in Hörsaal 5 auf dem Campus am Universitätsplatz. Der Hörsaal befindet sich in Gebäude 16.

Die Vorlesung steht unter dem Titel "Wasserstoffspeicherung – Herausforderungen für die Materialforschung". Es spricht Uniprofessorin Franziska Scheffler vom Institut für Chemie der Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik.

„Worst Case Scenario“ im Kunstmuseum Magdeburg

Ein Fenster mit Blick auf den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr an einer Straßenecke - das ist die Sonderausstellung „Worst Case Scenario“, die neben anderen derzeit im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 gezeigt wird. John Smith hat eine Sammlung von Standbildern zusammengestellt, die das tägliche Leben an einer Wiener Straßenecke zeigen und erst im weiteren szenischen Verlauf vorsichtig in Bewegung geraten.

Geöffnet ist das Kunstmuseum Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr und Sonnabend und Sonntag 10 bis 18 Uhr. Die Sonderausstellung läuft bis zum 4. Februar.

Tanzen am Dienstag: Baracke und Flowerpower

Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für das "Magdeburger Allerlei" im Opernhaus.