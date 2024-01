Das Programm in Magdeburg am Dienstag, 30. Januar 2024, bietet den Fußball-Talk "Doppelpass", Party, Kino und mehr.

Magdeburg - Ein Talk über Fußball, der Literaturclub, Kino und der Tresenchor - auch Dienstag, der 30. Januar 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

„Doppelpass“ macht Station im Magdeburger Amo

Die interaktive Bühnenshow "Doppelpass" macht in Magdeburg Station. Veranstaltungsort ist am 30. Januar 2024 ab 19 Uhr das Amo in der Erich-Weinert-Straße 27.

Auch in der dritten Spielzeit moderiert Thomas Helmer das Bühnenprogramm mit zahlreichen prominenten Gästen. Als Stammgast wird Mario Basler, Europameister von 1996 und Ex-Profi von Bayern München, Werder Bremen und dem 1. FC Kaiserslautern, fester Bestandteil der Runde sein. Mit dabei sind auch Sportjournalist Hartwig Thöne, Sportredakteur und ehemaliger Fußballprofi Guido Schäfer und Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg Otmar Schork.

Singen mit dem Magdeburger Tresenchor

Der Magdeburger Tresenchor trifft sich am Dienstag um 19 Uhr erstmals und ohne Einladung in der Xampanyeria im Breiten Weg 226 in Magdeburg. Es geht darum, Kneipenkult und Singen zu verbinden. Inspiriert von Kneipenchören in anderen Städten, arbeitet das Theater Magdeburg mit der Xampanyeria zusammen.

Alle zwei Wochen laden Tillmann Staemmler und Dorothea Lübbe zum gemeinsamen Singen und Trinken ein. Tillmann spielt Musik, Dorothea leitet den Tresen, und sie ermutigen alle, beliebte Poplieder der letzten Jahrzehnte mitzusingen. Das Ziel ist es, den Tresenchor zur festen Größe der Stadtkultur in Magdeburg zu machen und eine unterhaltsame, musikalische Tradition zu etablieren.

„Sommerstück“ im Literaturclub im Magdeburger Schauspielhaus

Regelmäßig trifft sich in Magdeburg der Literaturclub in der Kantine des Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Nächster Termin ist Dienstag, 30.1.2024 um 19.30 Uhr. Anmeldungen sind per E-Mail an berit.wilschnack@theater-magdeburg.de möglich. Der Eintritt ist frei.

Dieses Mal geht es um das „Sommerstück“ von Christa Wolf. Auch die nächsten Termine stehen bereits fest. Goethes „Wahlverwandtschaften“ sind am 27. Februar Thema, „Die Reise nach Petuschki“ von Wenedikt Jerofejew steht am 12. März auf dem Programm, und „Fenitschka“ von Lou Andreas-Salomé ist am 26. März Thema.

"Wo die Lüge hinfällt" in Cinemaxx und Cinestar in Magdeburg

In der Komödie "Wo die Lüge hinfällt" wirken Bea (Sydney Sweeney) und Ben (Glen Powell) wie das perfekte Paar. Aber nach einem tollen ersten Date geschieht etwas, das ihre glühend heiße Anziehungskraft zu Eis erstarren lässt. Doch dann treffen sie unerwartet wieder aufeinander.

Gezeigt wird die romantische Komödie derzeit in den Magdeburger Großkinos. Sie läuft im Cinemaxx am Willy-Brandt-Platz gegenüber dem Hauptbahnhof vom 23. bis 25. und am 27. Januar um 17.15 und 19.45 Uhr, am 26. Januar um 17.20 und 19.45 Uhr, zusätzlich auch am 26. und 27. Januar um 22.45 Uhr. Vorstellungen sind zudem am 28. Januar um 17 und 19.30 Uhr sowie vom 29. bis 31. Januar um 17.15 und 20 Uhr geplant.

Das Cinestar am Pfahlberg in Nachbarschaft zur Autobahnabfahrt Magdeburg-Zentrum an der Autobahn A2 zeigt "Wo die lüge hinfällt" am 23. und 24. Januar um 15.15,. 17.20 und 20 Uhr, vom 25. bis 27. sowie am 29. und 31. Januar um 17.15 und 19.50 Uhr - am 27. Januar zusätzlich auch um 22.30 Uhr - sowie am 28. und 30. Januar um 17.35 und 19.50 Uhr.

Tanzen am Dienstag: Baracke und Flowerpower

Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Ausverkauft sind die Vorstellungen für "Das hässliche Entlein" im Puppentheater.