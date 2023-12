Ein Chor in der Kneipe und Hengstmann-Kabarett - dies und mehr bietet der Kalender in Magdeburg für Dienstag, 5. Dezember 2023.

Magdeburg - Theater, ein Knabenchor, Wissen, Kabarett, Kino, Party und der Tresenchor - auch Dienstag, der 5. Dezember 2023, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat neun Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen. Zu den Ideen für Montag, den 4. Dezember 2023, geht es hier.

Auch interessant: Essen, Trinken, Kunsthandwerk und Weihnachtsstimmung gibt es auf den zahlreichen Weihnachtsmärkten in Magdeburg.

Ausverkauft sind "Der kleine gelbe Hund" und "Die unendliche Geschichte" im Puppentheater. Von "Olvenstedt probiert's sind alle Vorstellungen" abgesagt.

Auch interessant: Das ist der aktuelle Wetterbericht für Magdeburg

Magdebu-huuu im Magdeburger Opernhaus

Das Weihnachtsmärchen des Theaters Magdeburg steht in diesem Jahr unter dem Titel „Das Gespenst von Magdebu-huuu“.

In dem Stück, das in Magdeburg spielt und das von Bastian Lomsché geschrieben wurde, geht es um ein Gespenst, das sich auf der alten Burg Gronenborch langweilt. Es sehnt sich nach Spaß und Abenteuern. Durch einen Zufall landet es aber mitten in der Stadt und spukt fröhlich umher, was zu tumultartigen Reaktionen führt. Bürgermeister Gockler, der an Gespenster nicht glaubt, plant die Umwandlung von Schloss Gronenborch in ein Luxus-Hotel. Um Ruhe zu schaffen, engagiert er die gefürchtete Geisterjägerin Dottoressa von Eisebein.

Auch interessant: Im Gespräch mit Regisseur Bastian Lomsché

Nach der Premiere des diesjährigen Weihnachtsmärchens diesen Dienstag um 9 Uhr wird das Stück in dieser Woche auch am Freitag jeweils um 9 und am Sonnabend um 10 Uhr gezeigt. Bis zum 6. Januar stehen weitere Vorstellungen auf dem Spielplan. Eintrittskarten gibt es an der Theaterkasse, aber auch in den Volksstimme-Servicepunkten und online bei Biberticket, und unter der Tickethotline 0391/5999700. Ein Teil der Aufführungen wird mit englischen und ukrainischen Übertiteln angeboten.

Alpenländische Weihnacht mit dem Tölzer Knabnchor

Der Tölzer Knabenchor gibt am Dienstag ein Konzert in der Magdeburger Johanniskirche. Der Titel lautet „Alpenländische Weihnacht“.

Die Wurzeln des 1956 gegründeten Chors liegen im oberbayerischen Bad Tölz, heute ist er vollständig in der Landeshauptstadt München beheimatet und gehört zu den berühmtesten und erfolgreichsten Knabenchören der Welt. Mehr als 150 Konzert- und Opernauftritte bestreiten die aktuell rund 170 jungen Sänger im Jahr.

Konzertreisen führten sie bereits in fast alle Länder Europas, nach Russland, Israel, China, Japan, Korea und die USA. Regelmäßig ist der Chor auch bei den Salzburger Festspielen, dem Bachfest Leipzig oder beim Shanghai Baroque Festival eingeladen. Für seine Einspielungen bei allen großen Labels erhielt der Chor unter anderem den Deutschen Schallplattenpreis.

Die Alpenländische Weihnacht mit dem Tölzer Knabenchor beginnt am Dienstag, 5. Dezember, um 19 Uhr in der Johanniskirche.

„Klappe! Das Letzte“ im Kabarett "... nach Hengstmanns"

„Klappe! Das Letzte“ mit Sebastian Hengstmann und Lars Johansen steht diesen Dienstag auf dem Spielplan im Kabarett „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. Vorstellungsbeginn ist ebenso wie bei den Terminen am 9., 12. und 27. Dezember um 19.30 Uhr. Außerdem steht eine Vorstellung diesen Sonntag um 17 Uhr auf dem Programm.

Mit Blick auf ihre Begeisterung für Film suchen die beiden Kabarettisten, den letzten Geheimnissen der Politik auf die Spur zu kommen.

Magdeburger Tresenchor trifft sich in der Xampanyeria

Der Tresenchor des Theaters Magdeburg trifft sich am Dienstag um 19 Uhr erstmals und ohne Einladung in der Xampanyeria im Breiten Weg 226 in Magdeburg. Es geht darum, Kneipenkult und Singen zu verbinden. Inspiriert von Kneipenchören in anderen Städten, arbeitet das Theater Magdeburg mit der Xampanyeria zusammen.

Alle zwei Wochen laden Tillmann Staemmler und Dorothea Lübbe zum gemeinsamen Singen und Trinken ein. Tillmann spielt Musik, Dorothea leitet den Tresen, und sie ermutigen alle, beliebte Poplieder der letzten Jahrzehnte mitzusingen. Das Ziel ist es, den Tresenchor zur festen Größe der Stadtkultur in Magdeburg zu machen und eine unterhaltsame, musikalische Tradition zu etablieren.

"The Quiet Girl" im Magdeburger Studiokino

Der erste irisch-sprachige Film, der für einen Oscar nominiert wurde, ist eine sanfte und zutiefst hoffnungsvolle Erzählung über Menschen, die versuchen, Schmerz und Einsamkeit hinter sich zu lassen, läuft diesen Dienstag noch einmal im Magdeburger Studiokino am Moritzplatz 1a. Die Vorstellung beginnt um 15 Uhr.

In großen Kinobildern, die von leuchtenden Farben gesättigt sind, erzählt »The Quiet Girl« davon, wie Liebe und Geborgenheit einen gemeinsamen Raum der Sprachlosigkeit entstehen lassen. Ein starker und intensiver Film der Bilder über eine Menschlichkeit, die sich jenseits von Worten entfaltet.

Wer sich auf ein solches Abenteuer einlassen möchte, hat dazu am Dienstag im Magdeburger Cinemaxx am Willy-Brandt-Platz gegenüber dem Hauptbahnhof die Gelegenheit dazu. Beginn ist diesen Dienstag um 20 Uhr.

Konsaxtett spielt in Magdeburg-Cracau Weihnachtslieder

Das Saxophon-Quintett des Konservatoriums „Georg Philipp Telemann“ spielt am Dienstag in der evangelischen Kirche in Magdeburg-Cracau. Auf dem Programm stehen Weihnachtslieder.

Beginn ist um 18 Uhr. Die St. Briccius-Kirche befindet sich in der Babelsberger Straße.

Wasserstoff als Thema bei Ringvorlesung an der Magdeburger Uni

In diesem Semester läuft an der Otto-von-Guericke-Universität die öffentliche Ringvorlesung unter dem Titel „Energieträger Wasserstoff“. Jeden Dienstag ab 17.15 Uhr findet sie im Hörsaal 5 in Gebäude 16 auf dem Campus am Universitätsplatz statt. Geboten werden unter anderem Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien, zu Prozess- und Anlagensicherheit bei Wasserstofftechnologien, der Frage von Wasserstoff als Kraftstoff der zukünftigen Mobilität, zu Materialien zur Wasserstoffspeicherung und Lastflexibilisierung.

Wasserstoff im Kontext erneuerbarer Energien wird am 5. Dezember von Michael Scheffler erläutert. Der Uniprofessor ist am Institut für Werkstoff- und Fügetechnik an der Fakultät für Maschinenbau tätig.

Tanzen am Dienstag: Baracke und Flowerpower

Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Uhr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.