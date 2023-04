Magdeburg - Eier im Magdeburger Zoo, Kunst, eine offene Bühne, Kino über eine Eiche, ein Osterfeuer und eine Eiskunstshow sind die sechs Freizeittipps, die die Magdeburger Volksstimme für Montag, den 10. April 2023 zusammengetragen hat. Wer in den frühen Morgenstunden etwas unternehmen möchte, findet auf der Seite mit den Partytipps der Magdeburger Clubs das Passende. Und die Tipps für Ostersonntag, 9. April 2023, gibt es hier.

Programm im Magdeburger Zoo am Ostermontag

Der Zoo Magdeburg bietet auch in diesem Jahr ein buntes Programm am Osterwochenende. Die Zoopädagogik bietet eine interessanten Mitmachstand zum Thema „Ei“. Die Besucher erfahren, welche Tiere alles Eier legen und wie sie sich in Farbe und Form unterscheiden. An der Mal- und Bastelecke können kleinen Künstler ihre Kreativität unter Beweis stellen. Ein weiteres Highlight ist das Puppentheater „Traumland“, das am Osterwochenende vom 7. bis 10. April zu seinen Vorstellungen, jeweils um 11 Uhr & 15 Uhr, einlädt. Mit etwas Glück kann man beim Schlendern durch den österlich geschmückten Zoo unser Zoomaskottchen „Lixi“ treffen.

Der Zoo befindet sich im Norden Magdeburgs. Er verfügt über einen eigenen Parkplatz und einen Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr mit der Straßenbahnlinie 10.

Offene Bühne im Magdeburger Schauspielhaus

Wer Musik machen oder hören möchte, ist bei „Kerben - die Open Stage“ im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 genau richtig. Monatlich haben hier Musiker die Gelegenheit, sich dem Publikum vorzustellen. Die nächste Veranstaltung findet am Ostermontag im Kasino des Hauses statt. Beginn ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Nach dem Termin am Ostermontag sind weitere für den 15. Mai und den 12. Juni geplant.

Bei „Kerben - die Open Stage“ treffen bekannte Gesichter auf unbekannte Talente, während der Saal mit Musik erfüllt wird. Sebastian Symanowski, besser bekannt als Hausfreund Semanski, lädt zusammen mit Daria Majewski regelmäßig Musiker ein, um ihre Talente zu zeigen. Jeder Auftritt dauert 15 Minuten, gefolgt von einem Kurzinterview mit den Moderatoren.

Wer nicht nur zuhören, sondern mitmusizieren möchte, kann sich per E-Mail an [email protected] oder direkt an der Bühne anmelden.

Kino erkundet eine Eiche im Moritzhof

Im Magdeburger Moritzhof läuft im Rahmen der Reihe „Green Screen“ derzeit ein französischer Film. Er taucht ein in das Leben eine Eiche.

Der Film glänze mit einer außergewöhnlichen Besetzung: Eichhörnchen, Rüsselkäfer, Eichelhäher, Ameisen, Feldmäuse und andere sind die Protagonisten. Zusammen erschaffen sie eine wunderbare, vibrierende, summende Welt, deren Schicksal von diesem majestätischen Baum bestimmt wird. Er nimmt seine Bewohner auf, nährt und schützt sie- von den Wurzeln bis zur Krone. In diesem visuell, akustisch und atmosphärisch spektakulären Naturfilm überlassen es die preisgekrönten Regisseure Laurent Charbonnier und Michel Seydoux den Tieren, von dem Leben in ihrer Eiche im Wandel der Jahreszeiten zu erzählen. „Die Eiche - Mein Zuhause“ feierte seine Weltpremiere in der Reihe „Berlinale Special“ bei den 72. Internationalen Filmfestspielen Berlin.

Vorstellungen sind im Moritzhof am Magdeburger Moritzplatz unter anderem am Ostersonntag und -montag und am 28. April jeweils um 16.30 Uhr, am 16. April um 17.30 Uhr, am 17. April um 18 Uhr und am 30. April um 15 Uhr geplant.

Eiskunstlauf-Show in der Magdeburger Getec-Arena

Eiskunstshow in der Magdeburger Getec-Arena: Am Ostermontag läuft zum letzten Mal für das Gastspiel in Magdeburg die Show „Holiday on Ice - A new Day“. Beginn in der Halle in der Berliner Chaussee 32 ist um 24 Uhr.

In der spektakulären Show zeigen 40 der weltweit besten Eiskunstläufer Athletik auf höchstem Niveau. Die bisher künstlerisch und technisch aufwendigste Produktion ist eine Einladung, den Zauber des Neuanfangs, des Lebens und der Liebe zu feiern, so die Veranstalter.

Visionen aus dem 3D-Raum von Stefan Haberkorn im MDR-Landesfunkhaus

Derzeit zeigt das MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg im Elbfoyer die Ausstellung „VISIONZukunft“. Diese zeigt surreale Bilder des digitalen Künstlers und Unternehmers Stefan Haberkorn, der seit 20 Jahren im Bereich der medialen Produktion tätig ist. Die großformatigen Bilder spielen mit Emotionen und verdrehen auf verspielte Art und Weise die Realität. Haberkorn, der seine Visionen im 3D-Raum umsetzt, gibt den Besuchern der Ausstellung tiefe Einblicke in die fantasievolle Realität einer Reise durch digitale Szenarien.

Die Ausstellung „VISIONZukunft“ ist bis zum 1. Mai im Elbfoyer des Landesfunkhauses in der Reihe „Kunst im Funkhaus“ zu sehen. Sie ist montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr sowie am Wochenende von 11 bis 14 Uhr für kostenfrei zugänglich.

Osterfeuer am Ostermontag in Magdeburg

Neustädter Feld: In der Minigolfanlage an der Lerchenwuhne 85 brennen am Montag ab 14 Uhr Feuer in Feuerschalen. Es wird auch gebastelt.