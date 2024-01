Khalid Bounouar und die New York Gospel Stars - dies und mehr bietet Mittwoch, der 17. Januar 2024, in Magdeburg an Veranstaltungen.

Khalid Bounouar tritt im Hundertwasserhaus auf. Foto: Dayvandi

Magdeburg - Es geht um einen satirischen Jahresrückblick, um Fossilien, einen Tresentalk über Instrumente und mehr - auch für Mittwoch, den 17. Januar 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Khalid Bounouar tritt im Magdeburger Hundertwasserhaus auf

Khalid Bounouar gastiert am Mittwoch, 17. Januar, im Theater in der Grünen Zitadelle. Die Vorstellung im Magdeburger Hundertwasserhaus im Breiten Weg 8a beginnt um 20 Uhr.

Khalid Bounouar, der aus einer algerisch-marokkanischen Künstlerfamilie stammt, steht bereits sein Leben lang auf der Bühne. Nach mittlerweile elf Tourneen als offizielles Mitglied der „RebellComedy“ und seiner erfolgreichen ersten Solo-Tour ist er dank seines eigenen Stils zu einem bekannten deutschen Stand up-Comedian avanciert. Keine Bühne der Welt ist dabei zu verrückt für Khalid. Er ist bereits im Zirkus, im Gefängnis, im Kriegsgebiet vor deutschsprachigen Soldaten und sogar in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgetreten.

Mit echten Geschichten aus dem Leben, eindrucksvollen Beobachtungen und Geständnissen über sich selbst lässt er die Zuschauer*innen Teil seiner One-Man-Show werden und führt sie in seine verrückte Welt ein. Da sein neues Material persönlicher denn je ist, bringt es ihn immer wieder an seine Grenzen. Geboten wird eine emotionale Show zu verrückten Zeiten, frei nach dem Motto „drive me crazy“.

„New York Gospel Stars“ in der Magdeburger Pauluskirche

Genauso wie ihre Heimatstadt selbst sind die „New York Gospel Stars“ voller verschiedener Facetten und Energien. Bei einem Konzert sind sie am Mittwoch kommender Woche in der Pauluskirche zu erleben. Performances voller Dynamik und Emotionen lassen die Herzen höherschlagen, versprechen die Veranstalter. Mitglieder in der Formation sind Tyrone Flowers, Matia Celeste Washington, Ahmed Wallace, Shakira Atily, Lindsay Thompson, Ashtnmrtn, Jakeya Limitless, Joshua Keitt und Malik Hammond.

Die "New York Gospel Stars" treten in Magdeburg auf. Foto: Macis

Gospel Klassiker wie „Walk in Jerusalem“ gewinnen ein ganz neues Flair durch die voluminösen Stimmen der Künstler. Begleitet werden die beliebten Lieder durch Piano und Schlagzeug. Dadurch werde der Auftritt der „New York Gospel Stars“ ein Erlebnis für die ganze Familie, heißt es in einer Ankündigung zur Tournee quer durch Deutschland weiter. Durch jahrelange Erfahrung wüssten die „New York Gospel Stars“ genau, wie sie die Liebe Gottes, die Hoffnung, Vergebung und vor allem Kraft, auch an die übermitteln, welche die Sprache nicht verstehen. Durch das ausgestrahlte Gefühl und die Atmosphäre seien Gäste inmitten des Geschehens. Besonders die Nähe und Einbindung der Zuschauer ist den „New York Gospel Stars“ wichtig. Durch das persönliche Austauschen nach der Show sichert ist das „ultimative Gospelerlebnis“ möglich.

Das Konzert der „New York Gospel Stars“ beginnt am Mittwoch, 17. Januar, um 20 Uhr in der Pauluskirche in der Goethestraße 25. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Karten an der Abendkasse und im Vorverkauf unter anderem bei Biberticket online oder unter 0391/5999700 sowie im Volksstimme Service Center in der Goldschmiedebrücke 17.

"Im Licht und Gegenlicht" im MDR-Landesfunkhaus

Mit einer Vernissage wird die Ausstellung "Im Licht und Gegenlicht" am Mittwoch, 17. Januar, im MDR-Landesfunkhaus in der Stadtparkstraße 8 eröffnet. Gezeigt werden Arbeiten von Guido Schenkendorf. Die Ausstellungseröffnung beginnt um 19 Uhr. Die Schau läuft bis 13. März.

Im Jahre 1970 geboren begann Guido Schenkendorf nach der Lehrzeit sein Berufsleben 1991 als Tischler in Berlin. Von Jugend an bildkünstlerisch tätig, startete er 1999 im Land Brandenburg als freiberuflicher Künstler und Holzrestaurator. Später zog er um ins anhaltische Zerbst an der Elbe, nahe dem Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Neben Bildern in vielfältiger Maltechnik gestaltet er Objekte aus Holz, Stein und anderen Materialien.

Deutschland in der Welt – Allianzen und (Doppel)Moral

Deutschland fordert in der Weltgemeinschaft eine wertebasierte Politik. Wird Deutschland selbst aber diesem Maßstab gerecht? Immer wieder sieht sich die Politik in Deutschland mit dem Vorwurf konfrontiert, Doppelstandards anzulegen – und das im Blick auf das eigene Handeln in der Welt als auch im Blick auf Partner, die für deutsche Interessen wichtig sind.

Darum geht es in einer Ringvorlesung "Deutschland in der Welt – Allianzen und (Doppel)Moral" am 17. Januar im Roncallihaus in der Max-Josef-Metzger-Straße 12/13. Beginn ist um 19.30 Uhr. Bis 16. Januar sind Anmeldungen online oder unter Telefon 03491/49880 erbeten.

Hengstmanns satirischer Jahresrückblick in Magdeburg

Die Hengstmanns und Gäste unternehmen in mehreren Vorstellungen einen satirischen Jahresrückblick auf 2023. Nächster Termin ist Mittwoch, der 17. Januar, um 19.30 Uhr im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37. Karten gab es zum Redaktionsschluss auch noch für den 18. Januar zur gleichen Zeit.

In der Ankündigung heißt es: "Das vergangene Jahr hatte einiges zu bieten. Teilweise Frechheiten, teilweise Unverschämtheiten aber immer ungekonnte Unmöglichkeiten. Seien sie dabei, wenn die Hengstmanns, die sich vielleicht auch einen Gast dazu einladen, die medialen, politischen, gesellschaftlichen und anderweitigen Ereignisse kopfschüttelnd und fassungslos passieren lassen."

„Loverboy“-Methode ist Thema im Volksbad Buckau

Vera – Fachstelle gegen Frauenhandel und Zwangsverheiratung des AWO Landesverbandes Sachsen-Anhalt lädt am 17. Januar 2024 in Kooperation mit dem Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 herzlich zur Jahresanfangsveranstaltung ein. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird der Film „Ich gehöre ihm“ von Thomas Durchschlag gezeigt. In diesem Film lernt ein junges Mädchen einen „Loverboy“ kennen, verliebt sich in ihn und wird durch ihn in der Zwangsprostitution ausgebeutet. Der Film ist ab dem Alter von 12 Jahren freigegeben. Im Anschluss daran wird es einen Austausch zur „Loverboy“-Methode geben.

Die Filmvorführung beginnt 18 Uhr im Volksbad Buckau c/o Frauenzentrum Courage, Einlass wird ab 17.30 Uhr sein. Der Besuch ist kostenfrei.

Ausstellung über japanischen Steingarten

Eine neue Ausstellung unter dem Titel „Japanischer Steingarten“ ist derzeit in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 zu sehen. Geöffnet ist Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Der japanische Steingarten „Kare san sui“, „Landschaft ohne Wasser“ oder „trockene Landschaft“ ist dem berühmten Vorbild in Japan, dem Ryōan-ji „Tempel des zur Ruhe gekommenen Drachen“, in der alten Kaiserstadt Kyoto nachempfunden.

Die Deutsch-Japanische Gesellschaft Sachsen-Anhalt zeigt eine Leihgabe ihrer Schwestergesellschaft in Trier.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausverkauft und Abgesagt in Magdeburg

Keine Karten gab es mehr für "An Mut sparet nicht noch an Mühe" im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle.

Die Lesung mit Rike Drust "Alle helfen" im Literaturhaus wurde abgesagt.