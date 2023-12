Magdeburg - Theater, Wissen, Musik, Party und der Literaturclub - auch Dienstag, der 5. Dezember 2023, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat neun Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen. Zu den Ideen für Montag, den 11. Dezember 2023, geht es hier. Und auch für Mittwoch, den 6. Dezember 2023, gibt es Ideen zum Ausgehen.

Konzert mit Max Heckel im "... nach Hengstmanns" in Magdeburg

Winter- und Weihnachtslieder mit Max Heckel stehen diesen Dienstag in Magdeburg im Veranstaltungskalender. Beginn ist um 19.30 Uhr im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37.

In der Einladung heißt es: "Gemeinhin wird behauptet, der Winter- und Weihnachtszeit wohne das Besinnliche inne. Dem aufmerksamen Beobachter ist indes klar: Weihnachten ist, wenn man in die innenstädtischen Gesichter schaut, vor allem eine Zeit des angespannten Hetzens und familiären Gerechtwerdens von Erwartungshaltungen." Daher geht der Musiker ins Gericht und nimmt sich und sein Publikum auf die sprichwörtliche Schippe.

Magdebu-huuu im Magdeburger Opernhaus

Das Weihnachtsmärchen des Theaters Magdeburg steht in diesem Jahr unter dem Titel „Das Gespenst von Magdebu-huuu“.

In dem Stück, das in Magdeburg spielt und das von Bastian Lomsché geschrieben wurde, geht es um ein Gespenst, das sich auf der alten Burg Gronenborch langweilt. Es sehnt sich nach Spaß und Abenteuern. Durch einen Zufall landet es aber mitten in der Stadt und spukt fröhlich umher, was zu tumultartigen Reaktionen führt. Bürgermeister Gockler, der an Gespenster nicht glaubt, plant die Umwandlung von Schloss Gronenborch in ein Luxus-Hotel. Um Ruhe zu schaffen, engagiert er die gefürchtete Geisterjägerin Dottoressa von Eisebein.

Vorstellungen finden diese Woche bis einschließlich Donnerstag um 9 und um 11 Uhr und auch am Freitag um 9 und am Sonntag um 10 Uhr statt. Bis zum 6. Januar stehen weitere Vorstellungen auf dem Spielplan. Eintrittskarten gibt es an der Theaterkasse, aber auch in den Volksstimme-Servicepunkten und online bei Biberticket, und unter der Tickethotline 0391/5999700. Ein Teil der Aufführungen wird mit englischen und ukrainischen Übertiteln angeboten.

Bilder von Dieter Gilfert in der Galerie Himmelreich

Eine neue Ausstellung mit Bildern von Dieter Gilfert wird mit einer Vernissage am Dienstag, 12. Dezember 2023, um 19 Uhr in der Galerie Himmelreich im Breiten Weg 213b eröffnet. Der Titel der Ausstellung lautet ganz passend "Gilfert im Himmelreich". Zur Vernissage spricht Alfons Scholz. Es musiziert Akkordeonist Martin Müller.

In einer Ankündigung heißt es: "Jeder Dichter oder Maler gebiert seinen besonderen Engel und seinen besonderen Teufel". Aber der dazwischen­fallende Reichtum an Geschöpfen, den er sich hart erarbeitet hat, mache Dieter Gilfert so einzigartig. Die Verknappung sei sein Mittel - gemäß der Devise von Jean Paul: "Sprachkürze bringt Denkweite". Es sei die Stärke vor allem von Dieter Gilferts Zeichnungen. Da die Komposition geschlossen ist und die Pointe jeweils sicher gesetzt, teile sich die Freude dem Betrachter mit.

Geöffnet ist die Galerie Himmelreich Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten kann die Ausstellung auch nach Vereinbarung besichtigt werden.

Benefizkonzert für die Integrierte Gesamtschule „Regine Hildebrandt“ in der Magdeburger Johanniskirche

Heeresmusikkorps Hannover, Benefizkonzert für die Integrierte Gesamtschule „Regine Hildebrandt“, Johanniskirche, Johannisbergstr. 1, 19.30 Uhr.

Magdeburger Literaturklub tauscht sich diesen Dienstag über die "Traumnovelle" aus

„Lesen Sie – lesen Sie – lesen Sie viel. Lesen Sie alles“, sagte der Schriftsteller Henry James. Dieses Motto lebt der Literaturklub am Schauspielhaus. 2009 durch die Dramaturgie des Theaters ins Leben gerufen, treffen sich nun schon seit 10 Jahren Literaturbegeisterte ein- bis zweimal monatlich zum angeregten Austausch über ein gemeinsam gelesenes Werk, welches in der Runde vorgeschlagen und ausgewählt wird.

Diesen Dienstag, 12. Dezember, beschäftigt sich der Literaturklub mit Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“. Am 9. Januar steht George Orwells „1984“ auf dem Programm, und am 30. Januar geht es um Christa Wolfs „Sommerstück“.

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straß 64. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind per E-Mail an berit.wilschnack@theater-magdeburg.de möglich.

"Maestro" im Magdeburger Studiokino

Der Film "Maestro" gilt als ein Favorit für die Auszeichnung mit einem Oscar im Jahr 2024. Gezeigt wird der Streifen diesen Sonnabend und am 13. Dezember um 17 und 20 Uhr, am Sonntag und Dienstag um 20 Uhr und am Montag um 17 Uhr im Studiokino Magdeburg im Moritzplatz 1a.

Im September feierte das Spielfilm-Porträt des Dirigenten und Komponisten Leonard Bernstein unter Ovationen am Lido von Venedig Weltpremiere. Der Film erzählt die unerschrockene und komplexe Liebesgeschichte zwischen der Musiklegende und seiner Frau Felicia Montealegre, verkörpert von Carey Mulligan.

Wanderungen führen in den Magdeburger Stadtpark und zum Neustädter See

Zwei Wanderungen stehen in Magdeburg auch diesen Dienstag, 12. Dezember 2023, auf dem Programm.

"Gesundes Wandern" ist ein Ausflug der Wanderfreunde in den Stadtpark überschrieben. Treff ist um 10 Uhr an der Haltestelle Planckstraße.

Der Neustädter See ist das Ziel der Wanderbewegung, s geht auf zehn Kilometern durch den Vogelgesangpark und den Heideweg. Start ist um 9.20 Uhr an der Straßenbahnendhaltestelle Kannenstieg.

Wasserstoff als Thema bei Ringvorlesung an der Magdeburger Uni

In diesem Semester läuft an der Otto-von-Guericke-Universität die öffentliche Ringvorlesung unter dem Titel „Energieträger Wasserstoff“. Jeden Dienstag ab 17.15 Uhr findet sie im Hörsaal 5 in Gebäude 16 auf dem Campus am Universitätsplatz statt. Geboten werden unter anderem Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien, zu Prozess- und Anlagensicherheit bei Wasserstofftechnologien, der Frage von Wasserstoff als Kraftstoff der zukünftigen Mobilität, zu Materialien zur Wasserstoffspeicherung und Lastflexibilisierung.

Biogener Wasserstoff aus Rest- und Abfallstoffen ist diesen Dienstag, 12. Dezember, Thema. Referent ist Fabian Giebner, Projektleiter bei der MicroPro mit den Microbiological Laboratories Gommern.

Tanzen am Dienstag: Baracke und Flowerpower

Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Uhr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.