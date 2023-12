Magdeburg - Theater, Wissen, Musik, Party und der Literaturclub - auch Dienstag, der 19. Dezember 2023, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat neun Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen. Zu den Ideen für Montag, den 18. Dezember 2023, geht es hier. Und auch für Mittwoch, den 13. Dezember 2023, gibt es Ideen zum Ausgehen.

„A Musical Christmas“ im Alten Theater am Jerichower Platz in Magdeburg

„A Musical Christmas“ steht diesen Dienstag auf dem Programm des Alten Theaters am Jerichower Platz. Musical-Titel aus „Evita“, „The Rocky Horror Picture Show“, „König der Löwen“, „Elisabeth“, „Cats“, „Phantom der Oper“ und anderen gehen in dieser Show über in Weihnachtslieder wie „Feliz Navidad“, „Stille Nacht“, „O du Fröhliche“, „Jingle Bells“, „Oh Tannenbaum“ oder „White Christmas“.

Die Künstler performen die unterschiedlichsten Geschichten und Musikstücke der großen Bühnenproduktionen mit Authentizität und Wandelbarkeit. Gesang, Tanz und Schauspiel sind im Einklang. Dabei kommt „A Musical Christmas“ ohne unnötig aufwendige Bühnendekorationen aus. Eine große LED-Leinwand, ausgewählte Requisiten sowie authentische Kostüme kreieren eine von Musicals und Weihnachten gleichermaßen inspirierte Kulisse. Seit acht Jahren ist die Show in verschiedenen Ländern in der Vorweihnachtszeit auf den Bühnen zu erleben.

"A Musical Christmas" wird diesen Dienstag, 19. Dezember, um 19.30 Uhr im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 gefeiert.

Der Wolf, der aus dem Buch fiel, im Magdeburger Puppentheater

"Der Wolf", der aus dem Buch fiel, ist am Dienstag im Magdeburger Puppentheater in der Warschauer Straß 25 zu erleben. Die Gschichte von Thierry Robberecht und Grégoire Mabire, Deutsch von Ilse Rothfuss, wird in einer Bühnenbearbeitung des Ensembles für Menschen ab 4 Jahren gezeigt. Tickets gab es zum Redaktionsschluss noch für die Termine am 19. Dezember um 10.30 Uhr und am 20. Dezember um 9 Uhr.

Die Geschichte: Ein Bilderbuch fällt im Kinderzimmer vom Regal und heraus purzelt ein verdutzter Wolf! Gerne würde er zurück zwischen die Seiten klettern, aber mal ist er zu früh, mal zu spät dran in der Geschichte. Im Kinderzimmer schleicht auch eine Katze herum und der Wolf flüchtet sich quer durch die Bibliothek von Märchenbuch über Dinosaurier-Geschichte bis zum Naturkundebuch und entdeckt jedes Mal ganz unterschiedliche Welten.

Magdebu-huuu im Magdeburger Opernhaus

Das Weihnachtsmärchen des Theaters Magdeburg steht in diesem Jahr unter dem Titel „Das Gespenst von Magdebu-huuu“.

In dem Stück, das in Magdeburg spielt und das von Bastian Lomsché geschrieben wurde, geht es um ein Gespenst, das sich auf der alten Burg Gronenborch langweilt. Es sehnt sich nach Spaß und Abenteuern. Durch einen Zufall landet es aber mitten in der Stadt und spukt fröhlich umher, was zu tumultartigen Reaktionen führt. Bürgermeister Gockler, der an Gespenster nicht glaubt, plant die Umwandlung von Schloss Gronenborch in ein Luxus-Hotel. Um Ruhe zu schaffen, engagiert er die gefürchtete Geisterjägerin Dottoressa von Eisebein.

Vorstellungen stehen bis einschließlich Mittwoch um 9 und um 11 Uhr und am 6. Januar um 10 Uhr auf dem Spielplan. Eintrittskarten gibt es an der Theaterkasse, aber auch in den Volksstimme-Servicepunkten und online bei Biberticket, und unter der Tickethotline 0391/5999700. Ein Teil der Aufführungen wird mit englischen und ukrainischen Übertiteln angeboten.

Bilder von Dieter Gilfert in der Galerie Himmelreich

Eine neue Ausstellung mit Bildern von Dieter Gilfert läuft derzeit in der Galerie Himmelreich im Breiten Weg 213b eröffnet. Der Titel der Ausstellung lautet ganz passend "Gilfert im Himmelreich".

In einer Ankündigung heißt es: "Jeder Dichter oder Maler gebiert seinen besonderen Engel und seinen besonderen Teufel". Aber der dazwischen­fallende Reichtum an Geschöpfen, den er sich hart erarbeitet hat, mache Dieter Gilfert so einzigartig. Die Verknappung sei sein Mittel - gemäß der Devise von Jean Paul: "Sprachkürze bringt Denkweite". Es sei die Stärke vor allem von Dieter Gilferts Zeichnungen. Da die Komposition geschlossen ist und die Pointe jeweils sicher gesetzt, teile sich die Freude dem Betrachter mit.

Geöffnet ist die Galerie Himmelreich Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten kann die Ausstellung auch nach Vereinbarung besichtigt werden.

"Männerschnupfen 2" im Musical Youngstars

Warum Männer einfach mehr leiden als Frauen, wenn sie krank sind, wurde ja bereits geklärt. Aber wie erreicht denn nun di Frau genügend Aufmerksamkeit und Liebe von ihrem Tagesabschnittsgefährten? Dieser Frage gehen Peter Buchenau und Marie Matthäus am Dienstag, 19. Dezember, um 20 Uhr im Musical Youngstars in der Halberstädter Straße 189 nach.

Die Geschichte: "Dass Frauen nie krank werden, ist ein Märchen. Ja, auch sie werden krank - gehen nur geschickter damit um. Egal ob Migräne, PMS, die Wechseljahre oder aus einer Fliege einen Elefanten machen. Das alles sind nur auszugsweiße Geheimwaffen, die das weibliche Geschlecht einsetzt, um die persönlichen Ziele zu erreichen. Und der Mann? Fällt meist darauf rein und lässt es über sich ergehen."

Weihnachtliches Benefizkonzert des Großen Bläserensembles und des Zupforchesters des Konservatoriums in der Magdeburger Johanniskirche

Ein weihnachtliches Benefizkonzert des Großen Bläserensembles und des Zupforchesters des Konservatoriums Magdeburg findet diesen Dienstag in der Johanniskirche in der Johannisbergstraße statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Der Eintritt ist frei. Spenden werden zugunsten von Unicef gesammelt.

Die Leitung der Ensembles haben Günter Schaumberger und Torsten Kahler inne. Es singt Magdalena Ehlers. Trompete spielt Andreas Vogel. Es moderieren Corinna Schmidt sowie Jenko und Ronald Degen.

„Tod eines talentierten Schweins“ im Magdeburger Schauspielhaus

In „Tod eines talentierten Schweins“ von Roman Sikora erlebt ein begabtes Schwein trotz eigener Begabung sein letztes Konzert im Schlachthof, begleitet von Musik von Musik beispielsweise von Kate Bush und Adele. Zuvor hatte es mit seiner Musik stets die Artgenossen in den Tod begleitet.

Das Stück, in deutscher Erstaufführung ab 14 Jahren, verbindet im Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 schwarzen Humor mit existenziellem Ernst. Sikora, ein ehemaliger Elektriker und Schlosser, übersetzt mit scharfer Sprache und Ironie die Entmenschlichung der Welt, von Schlachthöfen über Unterhaltungsindustrie bis zu den bitteren Mechanismen des Zusammenlebens.

Vorstellungen finden diesen Dienstag, am Freitag sowie am 28. Dezember und am 6. Januar statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Vor der Vorstellung diesen Freitag gibt es in einem „Einblick“ Erläuterungen.

Kabarett am Abgrund bei den Hengstmanns in Magdeburg

"Kabarett am Abgrund" heißt ein Stück mit Heiko Herfurth, Tobias Hengstmann und Franziska Hengstmann, das derzeit auf dem Spielplan des "nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 steht. Vorstellungen sind unter anderem diesen Dienstag, 19. Dezember, um 19.30 Uhr sowie zur gleichen Zeit am 28. Dezember, am 26. Januar, 1., 17. und 29. Februar geplant.

Die Geschichte: Die Kulturlandschaft in Deutschland erlebt momentan eine Krise - Pandemie, Inflation und Krieg in Europa. Keiner weiß, was morgen gilt und jeder hält, wegen der steigenden Kosten sein Geld zusammen. Eintrittskarten werden nur noch gekauft, wenn Helene Fischer und Roland Kaiser auf den Tickets stehen. Die Lockdowns haben der Bevölkerung gezeigt, dass es nicht nur im Homeoffice zu Hause am schönsten sein kann. Lieferando und Netflix bieten Zerstreuung, ohne dass man den Arsch hochkriegen muss. Keine guten Aussichten. Doch was bedeutet das für ein Privattheater ohne staatliche Subventionen? Wenn dann noch die Sponsoren absagen und die gebuchten Stargäste für die Produktion nicht mehr bezahlt werden können, steht dem Inhaber der Bühne das buchstäbliche Wasser bis zum Hals.

Wasserstoff als Thema bei Ringvorlesung an der Magdeburger Uni

In diesem Semester läuft an der Otto-von-Guericke-Universität die öffentliche Ringvorlesung unter dem Titel „Energieträger Wasserstoff“. Jeden Dienstag ab 17.15 Uhr findet sie im Hörsaal 5 in Gebäude 16 auf dem Campus am Universitätsplatz statt. Geboten werden unter anderem Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien, zu Prozess- und Anlagensicherheit bei Wasserstofftechnologien, der Frage von Wasserstoff als Kraftstoff der zukünftigen Mobilität, zu Materialien zur Wasserstoffspeicherung und Lastflexibilisierung.

"100 Prozent Grüner Wasserstoff aus Zerbst" ist Thema diesen Dienstag, 19. Dezember. Referent ist Jakob Noessler, Projektingenieur bei der Getec green energy.

Tanzen am Dienstag: Baracke und Flowerpower

Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Uhr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Tresenchor des Theaters Magdeburg in der Xampanyeria

Der Tresenchor des Theaters Magdeburg lädt am Dienstag zum gemeinsamen Singen in die Xampanyeria im Breiten Weg 226. Beginn ist um 19 Uhr.

Mit dem Tresenchor soll eine Kneipen- und Singkultur in Magdeburg Raum erhalten, die auch in anderen Städten Tradition hat.

Ausverkaufte Veranstaltungen in Magdeburg

Ausverkauft sind für Dienstag, 19.12.2023, die 9-Uhr-Vorstellung von "Der Wolf, der aus dem Buch fiel" sowie "Die unendliche Geschichte" im Puppentheater.