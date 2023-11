Magdeburg - Theater, Geschichte, Film, Party und Kabarett - auch Mittwoch, der 28. November 2023, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat neun Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen. Zu den Ideen für Montag, den 27. November 2023, geht es hier.

Ausverkauft sind "Der Wolf, der aus dem Buch fiel" im Puppentheater und "Magdeburger Allerlei, Kochshow mit Georg Bandarau" im Opernhaus.

Premiere für Magdebu-huuu im Magdeburger Opernhaus

Das Weihnachtsmärchen des Theaters Magdeburg steht in diesem Jahr unter dem Titel „Das Gespenst von Magdebu-huuu“. Es hat diesen Dienstag Premiere im Opernhaus.

In dem Stück, das in Magdeburg spielt und das von Bastian Lomsché geschrieben wurde, geht es um ein Gespenst, das sich auf der alten Burg Gronenborch langweilt. Es sehnt sich nach Spaß und Abenteuern. Durch einen Zufall landet es aber mitten in der Stadt und spukt fröhlich umher, was zu tumultartigen Reaktionen führt. Bürgermeister Gockler, der an Gespenster nicht glaubt, plant die Umwandlung von Schloss Gronenborch in ein Luxus-Hotel. Um Ruhe zu schaffen, engagiert er die gefürchtete Geisterjägerin Dottoressa von Eisebein.

Auch interessant: Im Gespräch mit Regisseur Bastian Lomsché

Nach der Premiere des diesjährigen Weihnachtsmärchens diesen Dienstag um 9 Uhr wird das Stück in dieser Woche von Mittwoch bis Freitag jeweils um 9 und um 11 Uhr, am Sonnabend um 10 Uhr gezeigt. Bis zum 6. Januar stehen 22 weitere Vorstellungen auf dem Spielplan. Eintrittskarten gibt es an der Theaterkasse, aber auch in den Volksstimme-Servicepunkten und online bei Biberticket, und unter der Tickethotline 0391/5999700. Ein Teil der Aufführungen wird mit englischen und ukrainischen Übertiteln angeboten.

„Nicht von schlechten Eltern“ im Kabarett "... nach Hengstmanns"

In „Nicht von schlechten Eltern“ machen Sebastian und Tobias Hengstmann im „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 die vergangenen beiden Jahrzehnte zum Thema: Sie standen am 8. November 2003 das erste Mal gemeinsam mit einem eigenem Kabarettprogramm auf der Bühne. Sie haben den Jahrestag genutzt, um ein Buch zu veröffentlichen, das an diesem Abend auch Thema sein soll.

Noch Karten gibt es unter anderem für diesen Dienstag, 19.30 Uhr, und für den 2. und 16. Dezember jeweils um 15 Uhr.

Gespräch mit Rabbinern im Rahmen der Festtage jüdischer Kultur

Im Rahmen der Festtage der jüdischen Kultur finden diese Woche Veranstaltungen im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 statt.

Unter dem Titel „Frag den Rabbiner“ sind diesen Dienstag beispielsweise ab 19.30 Uhr die Rabbiner Daniel Fabian und Zsolt Balla zu Gast. In der Fragerunde und dem Gespräch geht es um das Thema Feiertage.

Literaturclub trifft sich im Magdeburger Schauspielhaus

Literaturclub: 2009 durch die Dramaturgie des Theaters ins Leben gerufen, treffen sich seit zehn Jahren Literaturbegeisterte ein- bis zweimal monatlich im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 zum Austausch über ein gemeinsam gelesenes Werk, welches in der Runde vorgeschlagen und ausgewählt wird.

Diesen Dienstag geht es ab 19.30 Uhr um „Der Tod des Iwan Iljitsch“ von Lew Tolstoi, am 12. Dezember um Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“, am 9. Januar um George Orwells „1984“ und am 30. Januar um Christ Wolfs „Sommerstück“. Anmeldungen sind per E-Mail an berit.wilschnack@ theater-magdeburg.de möglich.

Im Dommuseum Ottonianum sind die Schutzheiligen des Magdeburger Doms Thema

Um 14.30 Uhr beginnt heute im Dommuseum ein Vortrag mit Führung unter dem Titel „Die Schutzpatrone des Magdeburger Domes, die Heilige Katharina und der Heilige Mauritius in neuem Licht“. Referentin ist die Historikerin Ulrike Theisen.

Der Magdeburger Dom verfügt unter anderem über bedeutende Skulpturen, die die beiden Heiligen darstellen.

„Der Wolf, der aus dem Buch fiel“ im Magdeburger Puppentheater

Eine wilde Reise inmitten einer riesigen Buchlandschaft, erzählt mit allem, was Spaß macht, bietet „Der Wolf, der aus dem Buch fiel“ im Puppentheater in der Warschauer Straße 25.

Karten gab es zum Redaktionsschluss unter anderem noch für Vorstellungen heute und morgen sowie am 7., 11. und 13. Dezember jeweils um 9 Uhr, morgen auch um 10.30 Uhr.

Das Erbe Preußens bei der Urania

Die Vortragsreihe zur Geschichte Preußens in der Urania Magdeburg im Nicolaiplatz 7 findet diesen Dienstag mit einem Vortrag des Historikers Björn Hennecke ihren Abschluss. Beginn ist um 17 Uhr. Eine vorherige Anmeldung für die Teilnahme an dem Vortrag zur preußischen Geschichte unter Telefon 0391/25 50 60 ist erforderlich.

Im letzten Teil der Reihe stehen Ende und Vermächtnis Preußens im Mittelpunkt. Mit dem „Preußenschlag“ von 1932 endete de facto die Handlungsfähigkeit des preußischen Staates. Nah der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten verlor Preußen sukzessive an politischer Bedeutung und wurde zunehmend ein Gegenstand der NS-Propaganda. Nach dem Zweiten Weltkrieg führte die Verortung des deutschen Militarismus in Preußen zu dessen Auflösung durch die Alliierten. Davon losgelöst prägen geistige und kulturelle Identität des preußischen Erbes Deutschland bis heute.

Gerechtigkeit und Kakao bei der Evangelischen Erwachsenenbildung in Magdeburg

Fast neun Kilogramm Schokolade essen die Deutschen im Schnitt jedes Jahr. Dies nimmt die Evangelische Erwachsenenbildung für diesen Dienstag zum Thema für ihr Salongespräch. Dieses beginnt um 19 Uhr in der Bürgelstraße 1. Der Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt kostet 3 Euro. Um vorherige Anmeldung wird gebeten unter Telefon 0391/59802268 oder online gebeten.

Zu Gast ist Keshia Acheampong. Sie ist Referentin für nachhaltigen Kakao beim Berliner Verein Inkota-Netzwerk . Im Gespräch berichtet sie, wer Kakao heute anbaut, wer am meisten daran verdien. Unter anderem wird auch die Kinderarbeit auf den Plantagen thematisiert. Die Gäste können hinter die Kulissen der großen Schokoladenhersteller schauen und fragen, was die Nachhaltigkeitssiegel, der faire Handel oder das neue Lieferkettengesetz an den Herstellungsbedingungen verändern können. Diskutiert werden soll an diesem Abend die Frage, ob Genuss und gerechtere Strukturen miteinander vereinbar sind. Das Gespräch führt Annette Berger, Leiterin der Evangelischen Erwachsenenbildung Sachsen-Anhalt.

Überraschungsfilm im Magdeburger Cinemaxx

Einen Film im Kino noch vor dem offiziellen Filmstart sehen, das ist das Wesen der Preview. Wenn man nun vor dem Beginn der Filmvorführung noch nicht einmal weiß, um welchen Film es sich handelt – dann handelt es sich um eine Sneak Preview.

Wer sich auf ein solches Abenteuer einlassen möchte, hat dazu am Dienstag im Magdeburger Cinemaxx am Willy-Brandt-Platz gegenüber dem Hauptbahnhof die Gelegenheit dazu. Beginn ist diesen Dienstag um 20 Uhr.

Tanzen am Dienstag: Baracke und Flowerpower

Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Uhr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.