Humor, Metallfolk, und Wissen - dies und mehr bietet Mittwoch, der 3. April 2024, in Magdeburg an Veranstaltungen.

Ausgehen in Magdeburg - Events und Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Die Magdeburger Lesebühne tritt in der Stadtbibliothek auf.

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 3. April 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

"Die höflichen ..." und die Schokolade in der Magdeburger Stadtbibliothek

Die Magdeburger Lesebühne ist am Mittwoch in der Stadtbibliothek zu erleben. Die verlockende Welt von Schokolade und Genuss ist dieses Mal das Thema der Reihe "Die höflichen..."

Wie immer hat das Publikum in der vorherigen Veranstaltung das Thema per Abstimmung bestimmt, und nun darf man gespannt sein, wie das Quartett es interpretiert. Lars Johansen, bekannt für seine ironischen Geschichten und hintersinnigen Gedichte sowie seine spontanen Pointen, wird das Publikum erfreuen. Leonard Schubert, der Erfinder des einzigartigen Formats, wird mit seinem Mix aus nihilistischem Sarkasmus und sensibler Beobachtung für Gesprächsstoff sorgen. Sandy Gärtner, Theaterpädagogin, wird mit ihren Alltagsbeobachtungen einen Hauch von Realität in die temporeiche Mischung aus Stand-up-Comedy und Lesung bringen. Und inmitten dieser Vielfalt wird Jessica Denecke mit ihrer überwältigenden Soul-Stimme nicht nur ihre Songs präsentieren, sondern auch berührende Gedankenfragmente und poetische Elemente einflechten.

Termin ist am Mittwoch, dem 3. April, um 19.30 Uhr in der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek, Breiter Weg 109. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Evolution im Luftraum und die Waldohreule - zwei Themen der Naturwissenschaft im Museum für Naturkunde

Zwei Fachgrupppen laden am 3.4. zu Vorträgen ins Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. Zugang ist in beiden Fällen um 17.30 Uhr über den Mitarbeitereingang.

Bei der Fachgruppe Paläontologie steht der Abend unter Überschrift "Der Traum vom Fliegen− wie die Evolution den Luftraum eroberte". Es spricht Frederik Spindler aus Kipfenberg.

Die Fachgruppe Ornithologie widmet sich der Waldohreule im östlichen Saalekreis. Über eine Langzeituntersuchung berichtet Gerfried Klammer aus Bitterfeld.

Vernissage „Schicksal Treuhand – Treuhand Schicksale“ in der Stadtbibliothek

Der „Volkseigene Betrieb (VEB) Kombinat Rundfunk- und Fernsehtechnik Staßfurt“ zählte zu den größten Herstellern von Fernseh- und Radiogeräten in der DDR. Sein ehemaliger Betriebsdirektor Franz Korsch berichtet am Mittwoch, 3. April, um 17 Uhr in der Stadtbibliothek anlässlich der Eröffnung der Ausstellung „Schicksal Treuhand – Treuhand Schicksale“ als Zeitzeuge von den Umbrüchen nach 1989/90.

Das Gespräch mit dem einstigen Manager führt der Politiker Roland Claus als Vertreter der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die die Ausstellung im April in der Stadtbibliothek präsentiert. Zur Finissage am 30. April steht mit dem einstigen Elekromotorenwerk in Wernigerode ein weiterer inzwischen verschwundener Großbetrieb im heutigen Sachsen-Anhalt im Blickpunkt.

Die Ausstellung thematisiert die Auswirkungen der Treuhandpolitik auf die Beschäftigten der ehemals Volkseigenen Betriebe, ihre Erlebnisse und Erfahrungen. Gezeigt werden 25 lebensgroße Porträts, die Einblicke in persönliche Schicksale bieten, die beispielhaft für viele andere stehen. Kurze Audiosequenzen mit O-Tönen der damals Betroffenen geben die Stimmung jener Tage ungeschminkt wieder. Mit den Porträtierten werden gleichzeitig die früheren Kombinate und Branchen vorgestellt. Kritisch wird der Umgang der Treuhand mit dem DDR-Volksvermögen historisch und politisch analysiert, etwa durch den Wirtschaftshistoriker Jörg Roesler, die Politiker Christa Luft, Hans Modrow und Bodo Ramelow sowie den DDR-Oppositionellen Bernd Gehrke.

„Nicht von schlechten Eltern“ im Kabarett "... nach Hengstmanns"

„Nicht von schlechten Eltern“ ist ein Stück überschrieben, das derzeit auf dem Spielplan des „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 in Magdeburg steht. Vorstellungen finden unter anderem am 3., 10., 17. und 25. April und 8. und vom 16. bis 18. Mai jeweils um 19.30 Uhr statt. Eine weitere Nachmittagsvorstellung ist für den 7. April um 15 Uhr geplant.

Sebastian und Tobias Hengstmann standen am 8. November 2003 das erste Mal gemeinsam mit einem eigenem Kabarettprogramm auf der Bühne. „Und gemäß der Losung ,Wir spielen so lange die Verwandten reichen!’ gab es einige Folgetermine, die tatsächlich bis heute reichen“, heißt es in einer Ankündigung zum aktuellen Programm.

Das Jubiläums-Kabarettprogramm wird keine Lesung aus dem aus diesem Anlasse verfassten Buch oder ein „Best Of-Programm“, es wird eine Mischung aus beidem. Als die beiden 2022 die „Tuttlinger Krähe“ gewannen, lobte die Jury: Die beiden Kabarettisten spielen sich „ihre Pointen wie Bälle mühelos zu, chargieren beim Timing perfekt, als sei ihr Programm computergetaktet“.

Finntroll in der Magdeburger Factory

Am 3. April 2024 macht Finntroll im Rahmen der "Vredesvävd" Tour 2024 in der Magdeburger Factory in der Sandbreite 2 Station. Die Band vereint die nordische Folklore mit einem einzigartigen Metal-Sound. Die finnischen Trollwesen, berühmt für ihre groteske Erscheinung und ihren Hang zu menschlichem Fleisch, werden auf der Bühne ihr neues Album "Blodsvept" präsentieren.

Die Band, die 1997 in einer durchzechten Nacht gegründet wurde, kombiniert auf einzigartige Weise folkloristische Melodien mit heavy Gitarren und einem Schuss Humor. Begleitet werden sie von den Special Guests Metsatöll und Suotana, die den Abend mit ihrer eigenen musikalischen Magie bereichern werden.

Mit "Blodsvept" kehren Finntroll zu ihren Wurzeln zurück, ohne dabei ihren unverkennbaren Mix aus roher Kraft und eingängigen Melodien zu vernachlässigen. Die Produktion ist weniger poliert, was der Musik eine raue und authentische Note verleiht. Ein Abend voller energiegeladener Musik, Folklore und guter Laune erwartet die Besucher. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.

"Die Metamorphose der Plastiktüte" im MDR-Landesfunkhaus

Die Künstlerin Patricia Kranz präsentiert unter dem Titel "Die Metamorphose der Plastiktüte" eine Ausstellung mit Fotografien und Objektkunst im MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg. Die Ausstellung, Teil der Reihe "Kunst im Funkhaus", läuft bis zum 20. Mai.

Kranz beschäftigt sich seit 2008 intensiv mit dem Thema Plastiktüten und transformiert diese durch verschiedene technische Verfahren in skulpturale Wand- und Bodenobjekte. Ihre fotografische Arbeit konzentriert sich nun auf die Makroansichten dieser Objekte, die zu abstrakten, farbigen Bildwelten führen. Die Ausstellung präsentiert Werke aus den Werkserien "Networks" und "Splash". Kranz beschreibt ihre Herangehensweise als Verbindung von bildhauerischer Arbeit und fotografischem Medium, wodurch sie ihre Objekte in die Zweidimensionalität zurückführt. Die Ausstellung bietet Einblicke in die vielfältigen transformatorischen Prozesse und die malerischen Qualitäten ihrer Arbeiten.

Kulturelles Appetithäppchen im Kunstmuseum Magdeburg

Die mittwochs stattfindende Mittagspausen-Führung versorgt die Besucher des Kunstmuseums Magdeburg mit kulturellen Appetithäppchen. Ein Kunstwerk der Sammlung oder einer Ausstellung steht im Mittelpunkt der Führung und wird intensiv besprochen - das Richtige, für den kleinen Kunst-Hunger unter der Woche.

Termin ist auch diesen Mittwoch. Die halbstündige Führung beginnt um 12.30 Uhr. Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen befindet sich in der Regierungsstraße 4 bis 6.

Partys in Magdeburg

Das Flowerpower öffnet dienstags bis sonntags täglich ab 19 Uhr. Wechselnde DJs legen im Breiten Weg 252 auf.

Luises Garten zieht in den kalten Tagen ins Stübchen der Festung Mark im Hohepfortewall und lockt mit gemütlichem Ambiente und feinsten Beats regionaler DJs. Ab 19 Uhr sind am 3.4. Gretaepisch, Just Etienne und "Gewagt und maßgeschneidert" mit von der Partie.

DJ Bugs legt am 3.4. ab 20 Uhr im Nachdenker in Olvenstedter Straße 43 auf.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Kein Verstand in Sicht" in der Magdeburger Zwickmühle. Gegebenenfalls gibt es vor den Vorstellungen noch Restkarten an der Kasse.