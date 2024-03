Das Programm in Magdeburg am Dienstag, 26. März 2024, bietet Kino, Ausflüge und mehr.

"Kein Verstand in Sicht" in der Magdeburger Zwickmühle.

Magdeburg - Auch Dienstag, der 26. März 2024, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Kabarett in der Magdeburger Zwickmühle

Marion Bach und Heike Ronniger sind von ihrer satirischen Kreuzfahrt "Mit Volldampf ins Aus" mit Bordkapelle Oliver Vogt und Christoph Deckbar zurückgekehrt und betrachten die aktuellen Ereignisse mit nüchternem Blick. Sie stellen fest, dass die Realität eher wie ein Witz erscheint. Gelegenheit bietet das neue Programm "Kein Verstand in Sicht". Vorstellungen finden in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a unter anderem jeweils um 20 Uhr vom 26. bis 30. März, am 4., 20., 24., 25. und 27. April und 10., 11., 16., 30. und 31. Mai und 1., 7., 8. und 19. Juni sowie um 15 Uhr am 29. Mai.

Einst galt Deutschland als Vorbild, doch nun scheint alles schiefzulaufen. Einmal war deutscher Humor nicht weltmarkttauglich, aber mit einer Ampel änderte sich dies plötzlich. Politische Richtungen sind verwirrt, die Ampel zeigt gleichzeitig Rot und Grün, während das Gelb als Schuldenbremse betrachtet wird.

Trotzdem wird Geld mit "Doppel-Wumms" ausgegeben, was vom Verfassungsgericht kritisiert wird. Die Bildung leidet unter fehlenden Mitteln, während die Politik Soldaten und künstliche Intelligenz priorisiert. Ein Mangel an Fachkräften herrscht nicht nur in der Regierung, sondern auch in Bereichen wie der Altenpflege und dem Handwerk.

Die Gesellschaft lebt in einer dissonanten Zeit, wo Work-Life-Balance zum neuen Arbeitsmotto wird. Fridays for Future werden als "Klimakleber" verspottet. Das Land ist aus den Fugen geraten, während Verstand und Fliesenleger fehlen – sowohl im In- als auch im Ausland. Die Situation erscheint düster, ohne Aussicht auf Besserung.

Rettungshunde im Magdeburger Zoo

Der Rettungshundezug des ASB Magdeburg ist eine von bundesweit 40 Rettungshundestaffeln. Die ehrenamtlichen ASB’ler sind mit ihren Rettungshunden mit ihrem gut ausgeprägten Gehör- und Geruchssinn bei der Suche nach Vermissten oder verunglückten Menschen unersetzlich. Jede Rettungshundestaffel wird von der Polizei alarmiert und kann innerhalb kürzester Zeit zu einer Suchaktion ausrücken.

Zu Gast ist die Rettunshundestaffel am 26.03.2024 von 14 bis 16 Uhr im Magdeburger Zoo. Eine Hundestaffel-Vorführung findet von 15 bis 15.45 Uhr auf der Wiese im Vogelgesangpark hinten dem Gehege der Erdmännchen statt.

Literaturclub im Magdeburger Schauspielhaus

2009 durch die Dramaturgie des Theaters ins Leben gerufen, treffen sich Literaturbegeisterte ein- bis zweimal monatlich zum angeregten Austausch über ein gemeinsam gelesenes Werk, welches in der Runde vorgeschlagen und ausgewählt wird.

Von A wie Chinua Achebe bis Z wie Stefan Zweig und dazwischen über 200 weitere Bücher, wie von Bernhard Schlink, Jenny Erpenbeck, von Franz Kafka, Mary Shelley's „Frankenstein“ oder Voltaire’s „Candide“, immer wieder gerne auch angebunden an aktuelle Inszenierungen des Theaters – was die Möglichkeit bietet, noch einmal anders auf das zuvor Gelesene zu schauen.

Am 26.3. ist um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 Lou Andreas-Salomé und „Fenitschka“ Thema. „Der Ruf der Wildnis“ von Jack London ist am 16. April um 19.30 Uhr Thema. Und „Das Ende von Eddy“ von Édouard Louis naht am 7. Mai um 19.30 Uhr. Interessierte können sich per E-Mail an

bo.wilschnack@theater-magdeburg.de anmelden. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei.

Weimarer Republik ist ein Thema in der Magdeburger Urania

Den ersten Vortrag einer neuen Reihe über die Weimarer Republik präsentiert Historiker Björn Hennecke am Dienstag, 26. März, um 17 Uhr im Haus der Urania am Nicolaiplatz 7. Um Anmeldung unter Telefon 0391/255060 wird gebeten. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Im Herbst 1918 ist der Erste Weltkrieg für das Deutsche Kaiserreich endgültig verloren. Unter dem Eindruck der militärischen Niederlage und der wirtschaftlichen Not in Deutschland bricht im November die Revolution aus. Die Monarchie wird abgeschafft und die Republik ausgerufen. Im ersten Teil der Reihe stehen die Ereignisse der Novemberrevolution sowie die Bestimmungen des Versailler Vertrages im Mittelpunkt.

Film über Buckau im Magdeburger Oli

Am Donnerstagabend feierte der Film „Flaschenfantasien und andere Kiezgeschichten“ seine Premiere. Er wurde von Wenzel Oschington und Carsten Ast in Buckau gedreht. Gespiegelt werden Alltagssorgen der Anwohner im Kiez.

Die Uraufführung im Oli-Kino in der Olvenstedter Straße 25a war ausverkauft. Deshalb wird es dort nun noch eine weitere Vorführung geben. Und zwar am kommenden Dienstag, 26. März, um 19 Uhr.

Treffen mit dem Tresenchor in der Magdeburger Xampanyeria

„Im 14-tägigen Turnus laden Tillmann Staemmler und Dorothea Lübbe krächzige und jauchzende Goldkehlchen an den Tresen in die Xampanyeria um gemeinsam Lieder zu schmettern und Kaltgetränke zu genießen“, heißt es in der Einladung zum Tresenchor, der sich das nächste Mal diesen Dienstag trifft. Der Chor, der vom Theater Magdeburg initiiert wurde, soll den Kneipenkult und das gemeinsame Singen verbinden. „Was in vielen Städten längst als Kneipenchor Tradition hat, soll auch zur festen Größe der Stadtkultur in Magdeburg werden.“

Tillmann Staemmler spielt an den Dienstagabenden alle zwei Wochen das Klavier, und Dorothea Lübbe schmeißt den Tresen. Beide laden zum Mitsingen ein, was die Popkultur der letzten Jahrzehnte so zu bieten hat.

Das nächste Treffen beginnt diesen Dienstag, 26.3., um 19 Uhr. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich. Die Xampanyeria befindet sich im Breiten Weg 226.

Warum wird im Gottesdienst nicht getanzt? Warum müssen Kinder immer leise sein ? Und warum sitzen 15 Leute zwingend über die ganze Kirche verteilt in langen Bänken? Der Theologe Thomas Hirsch-Hüffell wuchs nicht mit kirchlichen Riten auf. Seine Kirchenfremdheit half ihm, offen auf das zuzugehen, was er in der Kirche erlebte und Dinge offen anzusprechen. Er wollte spirituelles Leben neu entdecken und „in dem, was ist, den Glanz erspielen“. In einem Gottesdienstinstitut hat er der Zukunft der spirituellen Praxis neue Chancen eröffnet. Er sei „so etwas wie der Hofnarr in der Kirche“, sagt Hirsch-Hüffell, „ich stifte Unruhe im Kult und helfe verstehen, was man tut, wenn man es tut.“

Am 26.3. ist er um 19 Uhr in der Evangelischen Erwachsenenbildung in der Bürgelstraße 1 unter dem Titel "InnenAnsichten eines kirchlichen Hofnarren“ zu Gast. Es geht um Stärken und Schwächen von Kirche. "Wir wollen ,kleine spirituelle Pflanzen lebendig werden lassen, die sonst im Schatten hoher Traditionshecken standen.'", so die Ankündigung. Anmeldungen sind online erbeten.

Besuch im Dom zu Magdeburg

Täglich um 14 Uhr beginnen im Dom zu Magdeburg Führungen. Er befindet sich in der südlichen Altstadt der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Der Dom ist eine beeindruckende gotische Kathedrale im Herzen der Stadt. Seine imposante Architektur und die markante Doppelturmfassade prägen die Skyline von Magdeburg. Der Dom wurde im 13. Jahrhundert erbaut und ist eines der ältesten gotischen Bauwerke in Deutschland. Im Inneren beeindrucken die Gewölbe, kunstvollen Altäre und historischen Grabmäler.

Tanzen am Dienstag: Baracke und Flowerpower

Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Das hässliche Entlein" im Puppentheater.