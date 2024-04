Ausgehen in Magdeburg - Freizeit, Events und Veranstaltungen am Samstag

Magdeburg - Theater, Kabarett und Musical und mehr - Samstag, der 6. April 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

"Der Schöne & sein Biest" im Magdeburger Hundertwasserhaus

Am Samstag, den 6. April 2024, um 20 Uhr präsentieren Friederike Meinke und Enrico Scheffler im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a die Musical-Comedy-Show "Der Schöne & sein Biest". Diese Show bietet die schönsten Musical-Duetten in einer unterhaltsamen Inszenierung.

Geboten werden Klassiker wie „Das Phantom der Oper“, „Tanz der Vampire“, „Elisabeth“, „Bonnie & Clyde“ und viele andere. Aber es gibt auch Antworten. Denn wer weiß sonst, was hinter den Kulissen passiert? Wie bereiten sich zwei Solisten auf ihr Konzert vor? Was bereden sie in der Pause? Was ist ihr größtes Geheimnis? Und wieviel Make-up ist nötig, um die Furchen des Vortages zu verdecken? All diese und noch viele weitere Fragen werden beantwortet, denn das vermeintliche Traumpaar nimmt die Besucher in seine Garderobe mitnimmt.

Klubkultur-Festival am Magdeburger Schauspielhaus

Die zweite Ausgabe des Klubkultur-Festivals steht am ersten Aprilwochenende auf dem Plan – größer, lauter und epischer als zuvor. Auf drei Bühnen im Herzen des Schauspielhaus erwarten sechs Produktionen mit mehr als 60 Spiel- und Tanzwütigen auf der Bühne das Publikum. Veranstaltungsort ist das Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Am 6.4. steht "A Pizza In A Box oder Jetzt spiel, wofür wir dich entführt haben!" mit dem Klub 1, den Verspielten, auf dem Spielplan. Beginn ist um 15.30 Uhr. Die Frage hinter der Geschichte: Was tun, wenn die Probe nicht vorankommt? Man bestellt Pizza und entführt den Lieferanten. Macht Sinn, wenn die Klubleitung drängelt, endlich voranzukommen. Kurzerhand wird der Pizzamann Teil des Stücks. Warum? Weil es einen Erwachsenen braucht. Aber keiner will den Erwachsenen spielen, weil Erwachsene nerven und niemand erwachsen sein will.

Einen "Story-Mix oder Frau Holle mal anders" bringt Klub 7, die Pipers, am Sonnabend, 16.30 Uhr, auf die Bühne. Eine Inszenierung über die gleichnamigen Schwestern, über eine Frau mit eisigen Fähigkeiten und über die Freiheit der Vorstellungskraft: Figuren als Reisende im unendlichen Kosmos aus Geschichten zu betrachten.

Premiere hat am Sonnabend um 19.15 Uhr der Klub 5 - die Veräußerten - mit "Tanzt durch die Tore des FCM! Танцюйте через ворота FCM!" Vor 50 Jahren siegte der 1. FC Magdeburg beim Europapokalsieg in Rotterdam, eine Sensation, die bis heute spürbar ist. Anlässlich des Jahrestages verschmelzen in dieser Produktion zwei scheinbar unterschiedliche Welten miteinander: Tanz und Fußball. Eine zweite Vorstellung ist für Sonntag, 15.30 Uhr, geplant.

Vier Karten gab es zum Redaktionsschluss für Klub 4 - die Veränderten - mit der Premiere für "fuck_my_life.pdf". am Sonnabend um 18 Uhr. Eine zweite Vorstellung findet Sonntag um 16.45 Uhr statt.

Nur noch eine einzelne Karte gab es zum Redaktionsschluss für Klub 3 - die Verwegenen - um 14 Uhr mit ihrer Premiere für "Verwirrungen". Für die Sonnabend-Vorstellung um 14 Uhr gibt es hingegen noch Tickets.

Für 20.15 Uhr ist am Samstag eine Festivalparty im Schauspielhaus geplant.

Improtheater Tapetenwechsel im Volksbad Buckau

Mit dem Frühling keimen und sprießen nicht nur kleine Blümchen, sondern ebenso liebliche und quirligen Ideen in den improvisierten Theaterstücken von "Tapetenwechsel". Einen Auftritt hat die Truppe am 6.4. ab 19.30 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56.

Damit die szenischen Osterglöckchen und Krokanten möglichst farbenprächtig und abwechslungsreich daherkommen, ist das Publikum gefragt, seine Ideen mit einzubringen. Die spontan daraus entstehenden Geschichten sind wie immer ein Ergebnis des Augenblicks – einmalig, herzlich, frisch verliebt und ein bisschen verrückt.

Magdeburger Frühjahrsmesse auf dem Max-Wille-Platz

Auf dem Max-Wille-Platz neben der Strombrücke findet die diesjährige Frühjahrsmesse statt. Geöffnet ist bis 5. Mai donnerstags bis sonntags.

Der französische Schausteller Freddy Pourrier aus der Nähe von Paris, ist zum ersten Mal mit seiner Attraktion „Eclipse“ nach Magdeburg gekommen. Sie bietet das Erlebnis, von Schwerelosigkeit bis 4 G, mit bis zu 90 km/h Geschwindigkeit, bis auf 48 m über Grund und gleicht einem Flug, wie ihn nur Astronauten erleben.

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ in der Magdeburger Zwickmühle

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht auf dem Spielplan im Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“. Auf der Bühne stehen Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz.

In eigenen sowie Beiträgen von Olaf Kirmis, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer gehen sie der Frage nach, was heutzutage eigentlich Mut ist. In einer Ankündigung heißt es unter anderem: „Mut kann durchaus auch in die Hose gehen. Die Menschen in der DDR gingen 1989 mit Heldenmut auf die Straße. Und die Quittung kriegten sie später. Sie gingen ein. In die BRD. Unterwegs verloren sie von ihrem Heldenmut leider das ,den‘ und es blieb nur noch Hel...mut übrig. Das führte zu Kleinmut, Missmut und Unmut. Jetzt haben sie Angst wieder auf die Straße zu gehen. Auf dieser steht jetzt eine Ampel, die aber nichts geregelt bekommt. Dafür aber die Quittung: Rechts bekommt immer mehr Vorfahrt.“

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht unter anderem auf dem Spielplan für die Zwickmühle in der Leiterstraße 2a jeweils um 20 Uhr am 6., 11., 12., 17., 18. . April, zur gleichen Zeit auch am 2. und 3. Mai, vom 22. bis 25. Mai sowie am 5., 6., 12., 14., 15., 20. und 22. Juni.

„Klappe! Das Letzte“ mit Sebastian Hengstmann und Lars Johansen

„Klappe! Das Letzte“ mit Sebastian Hengstmann und Lars Johansen steht auf dem Spielplan im Kabarett „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. Vorstellungsbeginn ist am 6.4., 12.4. und 3.5. um 19.30 Uhr.

Mit Blick auf ihre Begeisterung für Film suchen die beiden Kabarettisten, den letzten Geheimnissen der Politik auf die Spur zu kommen.

„Noch ein Likörchen?“ in der Weinhandlung Söllig

Ein unterhaltsamer Abend durch die Zwanziger und Dreißiger Jahre mit Geschichten von Kästner, Ringelnatz und Tucholsky bietet sich am Sonnabend in der Weinhandlung Söllig. Beginn in der Wasserkunststraße 1 ist um 19.30 Uhr.

"Wenn Sie eine unserer Weinkeller-Veranstaltungen besuchen möchten, reservieren Sie bitte Karten unter 0391 / 253 23 28 bzw. 0171 / 708 54 60 oder über unser Kontaktformular", heißt es in einer Ankündigung.

Klaus-Rüdiger Mai und sein Buch über Sahra Wagenknecht

In der "Tonstunde" verquicken sich einmal im Monat Musik und Gespräch. Dieses Mal ist Termin am 6.4. um 20 Uhr im mach|werk im Breiten Weg 114a.

Zu Gast ist Klaus-Rüdiger Mai mit seinem Buch "Die Kommunistin - Sahra Wagenknecht: Eine Frau zwischen Interessen und Mythen". Die Moderation haben Ilka Hein und Eddie Weimann inne.

Keine Eintrittskarten zu haben waren zum Redaktionsschluss mehr für "Harold und Maude" im Theater an der Angel um 20 Uhr zu haben. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse zurückgegebene Ticktes und Restkarten erhältlich.

Restkarten: Noch Restkarten gab es im Vorverkauf zum Redaktionsschluss für die Premiere von "Die Hochzeit des Figaro" im Opernhaus am Universitätsplatz 9 sowie für "Sex und Kartoffeln" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.