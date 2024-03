Das Programm in Magdeburg am Dienstag, 12. März 2024, bietet Telmann, Party und mehr.

Magdeburg - Auch Dienstag, der 12. März 2024, bietet in Magdeburg Programm.

Matthäuspassion in der Paulskirche

Im Rahmen der Telemann-Festtage erklingt am 12. März ab 18 Uhr in der Magdeburger Pauluskirche an der Goethestraße die Matthäuspassion 1762. Mitwirkende sind Melanie Hirsch (Sopran), Jonathan Mayenschein (Altus), Robert Sellier (Tenor) sowie Andreas Beinhauer, Matthias Vieweg (beide Bass). Es spielen Kammerchor der Biederitzer Kantorei und Märkisch Barock.

Seit 1722 komponierte Telemann jährlich eine Passion für die Hamburger Gottesdienste, wobei er die vier Evangelien in der Abfolge Matthäus, Markus, Lukas und Johannes abwechselnd bedachte. Immer wieder überraschend ist, in welcher Vielgestaltigkeit, Lebendigkeit und Tiefe er die biblische Erzählung vom Leiden und Sterben Jesu und die hinzugedichteten Arien und Chöre umsetzt. Die Matthäuspassion aus dem Jahre 1762 entstand in einer für Telemann schwierigen Zeit, da der 81-Jährige während des Kompositionsprozesses offenbar erkrankte. Bei der Niederschrift der Partitur war er daher teilweise auf Unterstützung angewiesen.

Auf den Spuren von Georg Philipp Telemann in Magdeburg

"Auf den Spuren von Georg Philipp Telemann" heißt ein Stadtspaziergang mit Marianne Kirchner am 12.3. ab 10.30 Uhr. Treffpunkt: vor der Tourist-Info, Breiter Weg. Eine Teilnahme ist nur mit Anmeldung unter Tel: 0391 / 25 50 60 möglich,

Georg Philipp Telemann wurde 1681 in Magdeburg geboren und verbrachte hier einen Teil seines Lebens. Neben Händel und Bach gehört er zu den berühmtesten deutschen Barockmusikern. Anlässlich der diesjährigen Magdeburger Telemann-Festtage folgt ein Spaziergang seinen Spuren durch die Altstadt.

Tresenchor in der Magdeburger Xampanyeria.

Der Tresenchor des Theaters Magdeburg lädt am Dienstag zum gemeinsamen Singen in die Xampanyeria im Breiten Weg 226. Beginn ist um 19 Uhr. Mit dem Tresenchor soll eine Kneipen- und Singkultur in Magdeburg Raum erhalten, die auch in anderen Städten Tradition hat.

"Im 14-tägigen Turnus laden Tillmann Staemmler und Dorothea Lübbe Dienstagabends krächzige und jauchzende Goldkehlchen an den Tresen in die Xampanyeria um gemeinsam Lieder zu schmettern und Kaltgetränke zu genießen. Tillmann haut dabei in die Tasten, Dorothea schmeißt den Tresen und beide laden zum Mitsingen ein, was die Popkultur der letzten Jahrzehnte so zu bieten hat", heißt es vom Theater.

Literaturclub im Magdeburger Schauspielhaus

2009 durch die Dramaturgie des Theaters Magdeburg ins Leben gerufen, treffen sich nun schon seit 10 Jahren Literaturbegeisterte ein- bis zweimal monatlich zum angeregten Austausch über ein gemeinsam gelesenes Werk, welches in der Runde vorgeschlagen und ausgewählt wird.

Wenedikt Jerofejews „Die Reise nach Petuschki“ steht am 12. März auf dem Spielplan. Lou Andreas-Salomés „Fenitschka“ ist dann am 26.3. Thema. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen unter bo.wilschnack@theater-magdeburg.de per E-Mail

Besuch im Dom zu Magdeburg

Täglich um 14 Uhr beginnen im Dom zu Magdeburg Führungen. Er befindet sich in der südlichen Altstadt der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Der Dom ist eine beeindruckende gotische Kathedrale im Herzen der Stadt. Seine imposante Architektur und die markante Doppelturmfassade prägen die Skyline von Magdeburg. Der Dom wurde im 13. Jahrhundert erbaut und ist eines der ältesten gotischen Bauwerke in Deutschland. Im Inneren beeindrucken die Gewölbe, kunstvollen Altäre und historischen Grabmäler.

Tanzen am Dienstag: Baracke und Flowerpower

Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.