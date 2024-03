Magdeburg - Auch Dienstag, der 19. März 2024, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Film über das Leben neben dem Lager Auschwitz

In "The Zone of Interest" spielt Sandra Hüller Hedwig, die Frau des Lagerkommandanten von Auschwitz, Rudolf Höss (Christian Friedel). Gemeinsam leben sie mit ihren fünf Kindern in einem geräumigen Haus mit Gemüsegarten und Swimmingpool, quasi im Schatten des Konzentrationslagers. Hier proben sie die neue deutsche Familienidylle.

Dabei sind sie Verdrängungs-Weltmeister, denn Haus und Garten sind nur durch eine Mauer vom Lager getrennt, so dass die Familie die dortigen Vorgänge zwar nicht sehen, aber hören kann. Ihr Alltag wird durch Schreie und Schüsse begleitet, wie durch das Zwitschern der Vögel, sehen können sie nur den Wachturm und den stets rauchenden Schlot des Krematoriums. Des Nachts kehren sich die Verhältnisse um, wenn die Hochöfen die Nacht zum gespenstigen Tag werden lassen und die Umgebung taghell erscheinen lässt, während das Lager im Dunkeln bleibt.

Der Film wird derzeit im Magdeburger Studiokino am Moritzplatz bis 17.3. sowie am 19. und 20.3. um 15 und 20 Uhr sowie am 18.3. um 17 Uhr gezeigt. Das Cinemaxx am Willy-Brandt-Platz zeigt den Film zumindest bis 20.3. jeweils um 17.20 und 20 Uhr, zusätzliche Vorstellungen gibt es hier um 14.40 Uhr am Freitag, am Sonntag um 14.15 Uhr und von Montag bis Mittwoch um 14 Uhr. Auf dem Spielplan des Cinestar am Pfahlberg steht der Film bis 20.3. täglich um 17.50 und 20.30 Uhr. Im Moritzhof am Moritzplatz wird der Film am 15.3. um 14.30 und 16.30 Uhr, am 16.3. um 16.45 Uhr, am 18.3. um 15.30 und 17.30 Uhr, am 19.3. um 17.30 Uhr, am 20.3. um 17.45 Uhr, am 21.3. um 15 Uhr, am 22.3. um 14.30 und 18.30 Uhr, am 26.3. um 18 Uhr und am 27.3. um 15.15 und 20 Uhr gezeigt.

"Regeln am Band, bei hoher Geschwindigkeit" im Volksbad Buckau

Der Streifen "Regeln am Band, bei hoher Geschwindigkeit" hat beim Preis der deutschen Filmkritik im Jahr 2020 den Titel des Besten Dokumentarfilms errungen. Gezeigt wird er am 19. März um 19.30 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56.

Thema ist osteuropäische Leiharbeit in einem der größten Schweineschlachtbetriebe des Landes – und wie Menschen, die sich für deren Rechte einsetzen, mit den Behörden kämpfen. Zur gleichen Zeit proben Münchener GymnasiastInnen das Stück „Die Heilige Johanna der Schlachthöfe“ und reflektieren über die deutschen Wirtschaftsstrukturen und ihr Verhältnis dazu. Verwoben mit den Gedankengängen der Jugendlichen und ihrer Auseinandersetzung mit dem Text in den Proben erzählt der Film in unterschiedlichen Fragmenten über Bedingungen und Facetten von Leiharbeit und Arbeitsmigration in Deutschland.

Besuch im Dom zu Magdeburg

Täglich um 14 Uhr beginnen im Dom zu Magdeburg Führungen. Er befindet sich in der südlichen Altstadt der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Der Dom ist eine beeindruckende gotische Kathedrale im Herzen der Stadt. Seine imposante Architektur und die markante Doppelturmfassade prägen die Skyline von Magdeburg. Der Dom wurde im 13. Jahrhundert erbaut und ist eines der ältesten gotischen Bauwerke in Deutschland. Im Inneren beeindrucken die Gewölbe, kunstvollen Altäre und historischen Grabmäler.

Tanzen am Dienstag: Baracke und Flowerpower

Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Ausverkauf und Ausfall in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Nathans Kinder" und "Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat" im Puppentheater.

Abgesagt wurde "Links, Rechts, Islamistisch: Die drei Gesichter des Antisemitismus" im Schauspielhaus.