Das Programm in Magdeburg am Dienstag, 20. Februar 2024, bietet einen Blick hinter die Kulissen, Kino, Party und mehr.

Magdeburg - Auch Dienstag, der 20. Februar 2024, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Thematisch mit dem Förderverein des Theaters Magdeburg: Was genau ist „Regiearbeit“?

Theater, Oper, Operette, Musical, Ballett, Tanz, Hörspiel und Film - überall führt jemand die Regie. Aber was genau ist „Regiearbeit“? Dieser und weiteren Fragen möchte Wolfram Hofmüller vom Förderverein Theater Magdeburg am Dienstag, den 20. Februar 2024, ab 19.30 Uhr im Opernhaus im Universitätsplatz 9 im ThemaTisch bei freiem Eintritt nachgehen. Zu Gast ist der Regieassistent des Schauspielhauses Alejandro Vallejo.

Es geht um Fragen wie: Wie entwickelt man die jeweiligen Projekte? welche Hindernisse gibt es, stehen sich Kreativität und finanzielle Möglichkeiten gegenseitig im Weg? Und wie wird man überhaupt Regisseur oder Regisseurin? Auch das Publikum ist eingeladen Fragen zur Inszenierungsentwicklung und -gestaltung zu formulieren.

Vortrag in der Magdeburger Urania über den Beginn der Weimarer Republik

"Die Weimarer Republik – Teil 1" heißt ein Vortrag am 20.2.24 um 17 Uhr mit dem Historiker Björn Hennecke. Veranstaltungsort ist die Magdeburger Urania im Nicolaiplatz 7.

Im Herbst 1918 ist der Erste Weltkrieg für das Deutsche Kaiserreich endgültig verloren. Unter dem Eindruck der militärischen Niederlage und der wirtschaftlichen Not in Deutschland bricht im November die Revolution aus. Die Monarchie wird abgeschafft und die Republik ausgerufen. Im ersten Teil der Reihe stehen die Ereignisse der Novemberrevolution sowie die Bestimmungen des Versailler Vertrages im Mittelpunkt.

Anmeldungen werden unter Telefon 0391/255060 erbeten. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Kino: Rückkehr zum Land der Pinguine im Magdeburger Moritzhof

Nach dem Riesenerfolg von "Die Reise der Pinguine" mit allein in Deutschland 1,5 Millionen Zuschauern und einem Oscar für den Besten Dokumentarfilm kehrt Regisseur Luc Jacquet in die Antarktis zurück. Folgerichtig der Name des neuen Films "Rückkehr zum Land der Pinguin", der im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1 gezeigt wird.

Vorstellungen sind am 15., 16., 20. und 21.2. um 18 Uhr, am 17.2. um 17.30 Uhr, am 18.2. um 17.45 Uhr, am 22.2. um 16.30 Uhr, am 23. und 24.2. um 16.45 Uhr, am 25.2. um 15.45 Uhr und vom 27. bis 29.2. um 18.15 Uhr geplant. Als Original mit deutschem Untertitel läuft "Rückkehr der Pinguine" am 19.2. um 16.30 und 18.15 Uhr und am 26.2. um 17.30 Uhr.

Die Südspitze Patagoniens ist der Startpunkt für seine Reise nach 90° Süd. Selten hat man die eisigen Küsten und die endlosen, weißen Landschaften der Antarktis so beeindruckend wie in Jacquets filmischem Reisetagebuch gesehen, ist einer Ankündigung zu entnehmen.

Ausstellung "Gestohlene Kinder" in der Magdeburger Hochschulbibliothek

"Niños robados. Gestohlene Kinder. Stolen children." heißt eine Ausstellung, die bis 29. Februar 2024 in der Hochschule Magdeburg-Stendal gezeigt wird. Ausstellungsort ist die Bibliothek im Haus 1 auf dem Magdeburger Campus in der Breitscheidstraße 2. Geöffnet ist die Bibliothek Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr.

Hintergrund: Der Verlust eines Kindes – sei es durch Tod oder gewaltsames Verschwinden – ist eine der schlimmsten Erfahrungen für Eltern und Familien. Immer wieder nutzen Regierungen, ihre Behörden, aber auch terroristische Gruppen diese Urangst, um auf Familien und Gemeinschaften aus unterschiedlichen Gründen Druck auszuüben. Bis heute ist die gesellschaftliche Sensibilität für und das Wissen über diese Verbrechen gering. Das Leid und die Traumata werden verdrängt. Die Schuld am Verschwinden der Kinder wird oft den Opfern zugeschoben.

Besuch im Dom zu Magdeburg

Täglich um 14 Uhr beginnen im Dom zu Magdeburg Führungen. Er befindet sich in der südlichen Altstadt der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Der Dom ist eine beeindruckende gotische Kathedrale im Herzen der Stadt. Seine imposante Architektur und die markante Doppelturmfassade prägen die Skyline von Magdeburg. Der Dom wurde im 13. Jahrhundert erbaut und ist eines der ältesten gotischen Bauwerke in Deutschland. Im Inneren beeindrucken die Gewölbe, kunstvollen Altäre und historischen Grabmäler.

Tanzen am Dienstag: Baracke und Flowerpower

Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.