Ausgehen in Magdeburg - Uschi Brüning und mehr Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 31. März 2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Günther-Fischer-Quintett mit Uschi Brüning

Uschi Brüning und Bandleader Günther Fischer, bekannt aus den Siebzigerjahren, erleben ein Live-Comeback. Ein Konzert geben sie am Ostersonntag im Magdeburger Opernhaus.

Das Duo hatte 1973 das Studioalbum „Uschi Brüning und das Günther-Fischer-Quintett“ in der DDR veröffentlicht, das 44 Jahre später in den internationalen Top 100 der „Besten Alben (die keiner kennt)“ des deutschen „Rolling Stone“-Magazins auftauchte. Die zeitlose Qualität der Musik, die von amerikanischem Jazz und Soul inspiriert ist, beeindruckt auch nach Jahrzehnten. Brüning, eine gefeierte Jazzsängerin, zeigt ihre Vielseitigkeit, während Fischer als Bandleader und Komponist brilliert. Die Aufnahme ist geprägt von progressiver Frische und ausgeklügelten Jazzrock-Arrangements, die mit Leichtigkeit und Esprit überzeugen. Das Lied „Hochzeitsnacht“ ist ein Beispiel für diese Magie.

Das Comeback auf der Bühne mit dem Günther-Fischer-Quintett und Brüning verspricht ein Erlebnis voller Soul, Gospel, Blues und modernem Jazz zu sein. Die Unterstützung einer hervorragenden Band und insbesondere von Wolfgang „Zicke“ Schneider, einer Legende des DDR-Jazz, unterstreicht die Bedeutung dieses Events. Es ist eine Reunion, die Gänsehaut- momente verspricht und als eine der besten Nachrichten in der Musikszene gilt.

Das Günther-Fischer-Quintett mit Uschi Brüning gibt unter dem Titel „Das Comeback“ am Ostersonntag um 19 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9 ein Konzert.

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle

Das Programm „An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht auch am 31.3. um 20 Uhr auf dem Spielplan im Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“. Auf der Bühne stehen Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz.

In eigenen sowie Beiträgen von Olaf Kirmis, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer gehen sie der Frage nach, was heutzutage eigentlich Mut ist. In einer Ankündigung heißt es unter anderem: „Mut kann durchaus auch in die Hose gehen. Die Menschen in der DDR gingen 1989 mit Heldenmut auf die Straße. Und die Quittung kriegten sie später. Sie gingen ein. In die BRD. Unterwegs verloren sie von ihrem Heldenmut leider das ,den‘ und es blieb nur noch Hel...mut übrig. Das führte zu Kleinmut, Missmut und Unmut. Jetzt haben sie Angst wieder auf die Straße zu gehen. Auf dieser steht jetzt eine Ampel, die aber nichts geregelt bekommt. Dafür aber die Quittung: Rechts bekommt immer mehr Vorfahrt.“

Nach dem Ostersonntag sind weitere Vorstellungen für den 5., 6., 11., 12., 17. und 18. April sowie am 2., 3. sowie 22. bis 25. Mai jeweils um 20 Uhr geplant.

Ostermette mit dem Magdeburger Domchor

Am Ostersonntag beginnt um 8 Uhr im Dom die Ostermette des Magdeburger Domchores. Es spricht Prädikant Stephen Gerhard Stehli.

"Wolf" nach Saša Stanišić im Magdeburger Schauspielhaus

"Wolf" nach dem Roman von Saša Stanišić wird als Schauspiel in einer Fassung von Clara Weyde und Bastian Lomsché im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt. Geeignet ist das Stück für Zuschauer ab einem Alter von 10 Jahren.

Die Geschichte: Kemi nimmt unfreiwillig an einem Sommercamp im Wald teil. Mit wachsender Sorge registriert er, wie seine Mitschüler mit Jörg umgehen und sich die Lage immer weiter zuspitzt. Bis er sich nicht mehr raushalten kann.

In einer Rezension der Volksstimme hieß es: "Eindrucksvoll wird erzählt, was das Wegschauen und falsche Empfehlungen für Menschen bedeuten können, die Opfer von Mobbing und körperlicher Gewalt sind."

Vorstellungen sind für den 31.3. um 19.30 Uhr sowie für den 1.4. um 18 Uhr geplant. Ausverkauft ist der Termin am 2.4. um 10 Uhr.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Harold und Maude im Theater an der Angel

Im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 steht derzeit "Harold und Maude" auf dem Spielplan. Zum Redaktionsschluss noch Karten gab es für Vorstellungen am 31. März sowie für den 4. und 7. April jeweils ab 20 Uhr.

Die legendäre Komödie erzählt auf skurrile Weise von der Sehnsucht nach erfülltem Leben. Wie oft sind wir gefangen in Konventionen, die uns Nachbarn, Eltern, Kollegen, der eigene Partner aufzuerlegen scheinen. Nicht so Harold, nicht so Maude. Beide wollen frei sein und sind es am Ende auch. Jeder auf seine Weise. Die Geschichte, die 1971 von Collin Higgins aufgeschrieben wurde, soll in unserer heutigen Lesart Mut machen, mit Phantasie und Lust durchs Leben zu gehen.

Jagszenen im Magdeburger Schauspielhaus

Jagdszenen, ein Schauspiel von Martin Sperr für Zuschauer ab 16 Jahren wird im Theater Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt. Vorstellungen beginnen am Ostersonntag sowie am 18.4. und 16.5. jeweils um 19.30 Uhr.

Als Abram, der wegen Homosexualität zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, in dem Stück in das kleine Dorf Reinöd kommt, ist sich das Dorf schnell einig: Er soll wieder weg. Sogar seine Mutter schließt sich dem Wunsch an – vielleicht hört dann das Gerede über sie endlich auf.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Evita" im Opernhaus, "Kein Verstand in Sicht" und "Die große Johann Strauss Revue" in der Johanniskirche.