CDU‑Landeschef Sven Schulze nutzte den Politischen Aschermittwoch im Harz für eine kämpferische Rede zu Bildung, Verwaltung und Wahlkampf. Er präsentierte zentrale Forderungen, die im Wahljahr eine Rolle spielen sollen.

„Nun spielt endlich mal einen Tusch“: Ministerpräsident Sven Schulze beim Politischen Aschermittwoch in Darlingerode (Harz).

Darlingerode. - „Nun spielt endlich mal einen Tusch“, fordert Sven Schulze von den Musikern aus Güntersberge, solchen, der zu Karnevalssitzungen allerorten gehört. Diese erfüllten dem CDU-Landeschef sodann den Wunsch, und der 46-Jährige holte beim Politischen Aschermittwoch im Harz zum großen Rundumschlag aus.