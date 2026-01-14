weather spruehregen
Auswirkungen für Fahrgäste offen Verdi-Aufruf in Magdeburg: MVB sollen am Freitag bestreikt werden

Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag zum Warnstreik bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) aufgerufen. Das ist zu möglichen Einschränkungen bekannt.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 15.01.2026, 12:49
Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) zum Streik auf.
Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - „Warnstreik!“ steht in großen, roten Buchstaben auf dem Flyer, der sich am Mittwochabend rasant über diverse WhatsApp-Gruppen verbreitet. Die Gewerkschaft Verdi ruft damit die Beschäftigten und Auszubildenden der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) dazu am Freitag, 16. Januar 2026, auf.