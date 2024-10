Ein Verein in Magdeburg gibt regelmäßig warmes Essen an Bedürftige aus. Um das öfter machen und einen Kältebus für Obdachlose bieten zu können, werden Helfer gesucht.

Verein will Obdachlosen in Magdeburg mit Essen und Kältebus helfen

Magdeburg - Der Magdeburger Verein platz*machen engagiert sich seit 2021 im Tacheles in der Sternstraße 30 für Menschen in Notlagen. Eines der sozialen Projekte ist dabei die „Küche für alle“, kurz Küfa, bei der kostenlos eine warme Mahlzeit ausgegeben wird. Der Verein sucht nun freiwillige Helfer, die sich beim Kochen und der Essensausgabe sowie bei einem geplanten Kältebus-Projekt für Obdachlose engagieren wollen.

Am Dienstag, 29. Oktober 2024, ab 17 Uhr wird es dazu einen Kochabend im Kiezladen Tacheles am Hasselbachplatz geben, um das Projekt in einem geselligen Rahmen vorzustellen, wie der Verein informiert. Ziel sei es, sozial engagierte Personen zu finden, die das Herzensprojekt Küfa aktiv unterstützen wollen.

Plan: Kältebus versorgt Obdachlose mit Kleidung, Decken und Essen

Das Projekt findet derzeit jeden zweiten Sonnabend direkt vor Ort in der Sternstraße statt. Mit neuen Mitstreitern soll es nun insbesondere in den Wintermonaten ermöglicht werden, dass das Kochen und die Ausgabe von Essen wieder wöchentlich stattfinden kann.

Zudem soll mit neuen Unterstützern der Einsatz eines Kältebusses in die Tat umgesetzt werden, um Menschen ohne festen Wohnsitz in der kalten Jahreszeit mit lebensnotwendiger Hilfe zu versorgen, wie der Verein weiter mitteilt. So sollen damit warme Getränke, Essen, Decken und auch warme Kleidung an hilfsbedürftige Menschen verteilt werden.

„Küche für alle“ soll Ort der Begegnung in Magdeburg sein

Bei dem gemeinsamen Kochabend wird die Küche für alle in ihrer Grundstruktur vorgestellt. Es gibt ausreichend Zeit, um sich beim veganen Abendessen auszutauschen, Fragen zu klären und mehr über die Initiative zu erfahren, heißt es. Alle engagierten, kochbegeisterten und interessierten Personen, die sich für mehr Gemeinschaft im Rahmen eines sozialen Projekts einsetzen wollen, sind dazu eingeladen.

Die Küfa sei ein Ort der Begegnung, der Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft zusammenbringt. Willkommen seien alle, für die ein respektvolles und gleichberechtigtes Miteinander zum Selbstverständnis gehört. Vorwissen werde zum Mitmachen nicht benötigt, lässt der Verein wissen, dessen Mitglieder schon bei der Wahl zum Magdeburger des Jahres 2022 für ihre ehrenamtliche Arbeit geehrt wurden.

Interessierte können sich bis 27. Oktober 2024 per E-Mail an kuefa@platzmachen.org anmelden.

Die nächsten Termine für die Küfa sind am 9. und 23. November sowie am 7. und 21. Dezember 2024.