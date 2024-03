Gefahr an B1 Verkehr in Magdeburg: Ärger über kurze Grünzeiten für Fußgänger und Radfahrer

Wegen der kurzen Grünphasen an einem Verkehrsknoten der B1 in Magdeburg müssen Fußgänger auf einer schmalen Mittelinsel ausharren. Was die Stadtverwaltung zur Situation sagt.