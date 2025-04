Verrückte Ideen: So sehen Magdeburg-Tattoos aus

Das Tattoo „Pray for Magdeburg“ wurde kurz nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt entworfen und im Studio „Monster Hornet Ink“ in Magdeburg kostenlos gestochen. Die Magdeburger tragen jedoch noch andere Motive unter der Haut.

Magdeburg - In Erinnerung an ein besonderes Erlebnis, als Liebeserklärung an die Stadt oder den Sport sowie zusammen mit der besten Freundin – die Magdeburger tragen ihre Stadt auf ganz unterschiedliche Art und Weise auf ihrem Körper. Genauer: Als Tattoo unter ihrer Haut. Die Magdeburger Volksstimme hat gefragt, welche Geschichten die Elbestädter verewigt haben – und hat Antworten bekommen. Eine Auswahl.