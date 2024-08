Von vs

In Magdeburg ist ein Auto in Brand geraten. Das Feuer griff auf drei weitere Fahrzeuge über.

Vier Autos stehen in Flammen

Feuerwehreinsatz in Magdeburg

In Magdeburg-Rothensee ist ein Auto in Brand geraten. Das Feuer griff auf vier weitere Fahrzeuge über.

Magdeburg - In Rothensee ist am frühen Sonnabendmorgen, 3. August, ein Pkw in Brand geraten. Das Feuer griff auf drei daneben parkende Fahrzeuge über.

Der Fahrzeughalter erklärte, dass er an dem zuerst in Brand geratenen Pkw am Vortag Reparaturarbeiten durchgeführt hatte. Ob diese Arbeiten ursächlich für das Entstehen des Brandes waren, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Hinweise zu einer vorsätzlichen Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.