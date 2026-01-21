weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Suchtprävention in Magdeburg: Bin ich noch online - oder schon abhängig? Woran man Mediensucht erkennt

Jetzt einschalten
LIVEZEIT mit Chris jetzt live von den Magischen Lichterwelten aus dem Bergzoo Halle
LIVEZEIT mit Chris jetzt live von den Magischen Lichterwelten aus dem Bergzoo Halle

Suchtprävention in Magdeburg Bin ich noch online - oder schon abhängig? Woran man Mediensucht erkennt

Digitale Medien sind allgegenwärtig – aber wo verläuft die Grenze zwischen normaler Nutzung und Sucht? Eine Referentin für Suchtprävention aus Magdeburg erklärt, woran man problematisches Verhalten erkennt und warum Selbstregulation so wichtig ist.

Von Romy Bergmann 21.01.2026, 18:00
Ein Blick aufs Display: Digitale Medien sind für viele längst ständige Begleiter.
Ein Blick aufs Display: Digitale Medien sind für viele längst ständige Begleiter. Symbolbild: picture alliance/dpa

Magdeburg. - Digitale Medien gehören längst zum Alltag – und stellen Familien, Schulen und Fachkräfte vor neue Herausforderungen. Wie gelingt ein gesunder Umgang damit, ohne in Verbote oder Überforderung zu rutschen?