Suchtprävention in Magdeburg Bin ich noch online - oder schon abhängig? Woran man Mediensucht erkennt

Digitale Medien sind allgegenwärtig – aber wo verläuft die Grenze zwischen normaler Nutzung und Sucht? Eine Referentin für Suchtprävention aus Magdeburg erklärt, woran man problematisches Verhalten erkennt und warum Selbstregulation so wichtig ist.