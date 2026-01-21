Jetzt einschalten
Suchtprävention in Magdeburg Bin ich noch online - oder schon abhängig? Woran man Mediensucht erkennt
Digitale Medien sind allgegenwärtig – aber wo verläuft die Grenze zwischen normaler Nutzung und Sucht? Eine Referentin für Suchtprävention aus Magdeburg erklärt, woran man problematisches Verhalten erkennt und warum Selbstregulation so wichtig ist.
21.01.2026, 18:00
Magdeburg. - Digitale Medien gehören längst zum Alltag – und stellen Familien, Schulen und Fachkräfte vor neue Herausforderungen. Wie gelingt ein gesunder Umgang damit, ohne in Verbote oder Überforderung zu rutschen?